Sira Martínez, la hija de Luis Enrique, nombrada embajadora del CSIO Barcelona 2025

Sira Martínez, la hija del entrenador del París Saint-Germain Luis Enrique Martínez, ha sido nombrada embajadora oficial del CSIO Barcelona 2025, el concurso internacional de saltos que se disputará del 2 al 5 de octubre en el Real Club de Polo de la capital catalana.

Nueva embajadora

"Desde pequeña, cada vez que venía a ver el concurso, me quedaba alucinando con los saltos y los caballos, y pensaba que ojalá algún día pudiera saltar aquí. Y este año, no solo eso, sino que me han hecho embajadora, así que estoy superfeliz", ha afirmado Martínez. Como nueva embajadora, la amazona barcelonesa ha asistido este miércoles a la presentación, en el RC de Polo, del cartel de la 115 edición del CSIO Barcelona, obra del ilustrador finlandés Pietari Posti.

La participación de Sira

A sus 25 años, la hija de Luis Enrique participará en su tercer CSIO. "Creo que vendré con dos caballos a saltar las pruebas grandes e intentaré hacer un buen papel y disfrutar, porque al final, saltar en casa, en mi club, siempre es una ilusión", ha comentado.

La emoción por la victoria

La jinete catalana estuvo la semana pasada en el Allianz Arena de Múnich, presenciando la final de la Liga de Campeones que ganó el PSG que entrena su padre, quien logró su segunda Copa de Europa como técnico tras la goleada del conjunto parisino al Inter de Milán (5-0).

"Hemos estado todo el año con nervios y sufriendo, pero ese día fue increíble, una fiesta que disfrutamos muchísimo", ha dicho Sira Martínez, quien quiso estar en la ciudad alemana al lado de Luis Enrique, que además de su progenitor también ejerce como una especie de entrenador suyo en la sombra.

"Él no entiende mucho de caballos, pero me sabe dar muchos consejos en el aspecto psicológico. Yo lo llamo a veces, pero él también está muy pendiente. Siempre que puede, me ve en directo o le paso los vídeos y me envía algún mensaje, cuando he tenido un mal resultado y cree que puedo estar de bajón, para animarme a seguir trabajando y mejorando", ha desvelado.