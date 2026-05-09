Alberto Ginés logra la plata en la Copa del Mundo de Wujiang

El extremeño Alberto Ginés logró este sábado la medalla de plata en la prueba de dificultad (lead) de la Copa del Mundo de escalada que se disputa en Wujiang (China).

Ginés, campeón olímpico en Tokio 2020, firmó una tarjeta de 9.35 puntos en la primera jornada de clasificación y llegó a la final tras ser segundo en la semifinal con una puntuación de 39+, solo superado por japonés Satone Yoshida.

En la final, el español registró la misma puntuación, 39+, y finalizó segundo, en este caso detrás de otro japonés, Neo Suzuki, que alcanzó 44+. El bronce fue para el surcoreano Dohyun Lee con 39+.

Con este resultado, Alberto Ginés suma su séptimo podio consecutivo en las últimas siete pruebas en las que ha competido de la Copa del Mundo, con un balance de cuatro platas y tres bronces.