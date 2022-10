Alberto Ginés: "Después de la medalla, me sentí un poco vacío"

El deportista admitió que trató la situación con un psicólogo Así, consideró que ir a un especialista le dio pequeños trucos para poder competir un poco mejor y gestionar mejor la presión

El español Alberto Ginés (Cáceres, 2002), vigente campeón olímpico en escalada deportiva, admite en una entrevista con EFE que, después del éxito en los Juegos de Tokio, se sintió "un poco vacío", una situación que trató con un psicólogo.

Más allá de ser "un poco menos tímido", la vida no le ha cambiado en lo básico al escalador extremeño. Asegura que sigue siendo "el mismo chaval" al que, además de escalar, le gusta jugar al videojuego League of Legends (LOL) con el tenista paralímpico Martín de la Puente, su compañero de habitación en el CAR de Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Su piel, en cambio, sí que se ha transformado desde agosto de 2021.

Pregunta: ¿Cuántos tatuajes tiene ahora?

Respuesta: Tengo cuatro. Para el próximo tengo que convencer a mi madre y a mi entrenador porque los dos son bastante antitatuajes. Cuando me hice el que tengo en el brazo izquierdo, vine con el brazo vendado una semana para que se curase bien. Y me dijeron que tenía que descansar mínimo cuatro días. Les dije que era imposible; no podía descansar cuatro días para hacerme un tatuaje o me mataban. Y vine con una especie de pañales en el brazo para que se me curase bien. En Navidades, me haré un par más en los brazos.

P: Desde hace unos meses también escribe algunas de sus publicaciones en sus redes sociales en inglés. ¿Eso también es consecuencia del oro olímpico?

R: Tengo un inglés bastante de combate, como dice mi tío, que es profesor de inglés, porque lo aprendí viajando, hablando con gente. No lo aprendí en una academia. Y publico algunos mensajes en inglés porque me entienden el 90% de mis seguidores, y en castellano solo el 50%. Al final lo pongo en castellano o inglés dependiendo de lo que me apetezca y lo que quiera transmitir.

P: Y no ha perdido su pasión por los videojuegos. ¿A qué juego dedica más horas ahora?

R: Estoy jugando mucho al LOL (League of Legends). Ahora se están celebrando los Mundiales y me los estoy tragando todos por 'Twitch'. Juego al LOL en el CAR de Sant Cugat con Martín de la Puente y en la Play Station juego solo. Martín es mejor que yo. Estoy en nivel bronce uno en el LOL; es un nivel horrible.

P: Y pese al éxito olímpico, continúa viviendo en el CAR de Sant Cugat y compartiendo habitación con Martín de la Puente. ¿Ha cambiado mucho su relación o sigue siendo la misma?

R: Lo único es que tenemos muy poca intimidad. Vivimos el uno frente al otro, sin ninguna pared de separación, pero nos llevamos súper bien. Porque le quiero un montón, si no ya nos hubiéramos matado (ríe).

P: ¿Vivir en un lugar donde el deporte es el centro de todo, cree que es positivo por el momento en el que se encuentra y la edad que tiene?

R: Cuando tu círculo íntimo está en la misma esfera que tú, vives en un mismo mundo. Así es mucho más fácil. Saben que si estás a dieta no te van a obligar a que vayas a cenar por ahí, que si estás compitiendo no puedes salir una noche a tomar algo. Todos nos entendemos y compartimos esos miedos o esa presión. Lo puedes hablar con gente y sabes que te entiende perfectamente.

P: ¿Cómo ve su evolución personal desde que ganó el oro en Tokio?

R: Lo único que ha cambiado en mí en el último año es que soy un poco menos tímido y me cuesta un poco menos relacionarme con gente. Por fuerza, me ha tocado ser un poco más abierto o un poco más extrovertido. En general, sigo siendo el mismo chaval.

P: ¿Y a nivel deportivo en qué ha cambiado Alberto Ginés?

R: Cada competición, cada éxito te enseña cosas distintas. Desde los Juegos, he aprendido a manejar la presión lo mejor posible. He tenido que aprender sí o sí. Era eso o dejar de competir, por lo que he aprendido a manejar muy bien la presión. Además, hemos empezado a entrenar bloques, que no los entrenábamos. Y de ahí los cambios en las Copas del Mundo, de hacerlo bastante mal a hacerlo relativamente bien.

P: Después de los Juegos pasó por un momento complicado con respecto a las lesiones. ¿Cómo vivió pasar del éxito a no poder competir por los problemas físicos?

R: Las lesiones son complicadas. Al final no tienes a nadie que pueda escalar por ti. Dependes al 100% de ti. Tenía el Europeo en agosto, me lesioné a principios de mayo y los pronósticos eran que no iba a poder llegar para los Europeos. Pintaba bastante mal y empecé a escalar el 10 de julio y competía el 10 de agosto. Tenía un mes para prepararme y no iba a llegar en forma. En la cabeza todo el rato me repetía: "No estoy lo suficientemente bien, estoy entrenando bien, pero no lo suficiente para poder competir". Al final salió bien, porque llegué al Europeo, acabé tercero en cuerda, que era un resultado muy bueno para donde venía. La gente había competido mucho y yo llevaba desde los Juegos sin competir en cuerda. Fue un chute de motivación, competí en la combinada y acabé tercero.

P: Acudió a un psicólogo para prepararse mentalmente. ¿Cómo fue la experiencia y cómo le ayudo a competir mejor?

R: Cada vez se está tratando más la salud mental, que era un tema muy tabú en el deporte. Podías lesionarte, pero no podías estar mal psicológicamente, no podías tener falta de confianza, estar desmotivado. La salud mental es un problema más como tener un esguince. Puedes tener una depresión en un momento dado. Ir al psicólogo es una herramienta más, como tener un entrenador o un preparador físico. Te puede ayudar a darte cuenta de muchas cosas que tú solo no eres capaz de ver. Y es fundamental para estar al 100%.

P: ¿En qué le ayudó el psicólogo?

R: Me permitió darme cuenta de cosas, me dio pequeños trucos para poder competir un poco mejor o gestionar mejor la presión. Yo no le decía nada y sabía perfectamente cómo me sentía. Después de la medalla me sentí un poco vacío porque no tenía motivación. Ya había cumplido mi objetivo y decía: '¿Ahora qué hago?'. Me dijo que era algo normal, que pasa mucho a los deportistas y a la gente en general, que cumples tu meta y has estado tan enfocado en solo una cosa que cuando lo cumples dices: ¿ahora qué hago?.

P: ¿Y ahora qué hará, qué le espera?

R: Ahora quiero ganar en lo que compita, quiero clasificarme para otros Juegos Olímpicos y ganarlos. Ahí estamos.

P: En los Juegos de París 2024, será el rival a batir. ¿Cómo lo gestiona?

R: Primero tengo que clasificarme para los Juegos, así que quizá no soy el rival a batir. Una vez me clasifique, me lo quiero tomar igual que en Tokio. Siguen siendo unos Juegos, que haya ganado los anteriores no quiere decir que los tenga que ganar. Habrán pasado tres años y muchas cosas habrán cambiado.

P: ¿Cómo ve la situación de la escalada deportiva en España?

R: La escalada está creciendo a nivel comercial en España. Está muy enfocada en el consumidor, que es lo que da dinero y es lógico que se enfoquen en eso. Los escaladores, lo que nosotros necesitamos, y que parece que al fin vamos a tener, es un rocódromo privado para la selección española. Ahora comparto rocódromo con clientes y al final se hace complicado. Parece que al final vamos a conseguir ese rocódromo privado en el CAR y todo irá mejor.