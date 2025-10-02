FÚTBOL INTERNACIONAL
Argelia convoca a Luca Zidane
La FAF ha anunciado la convocatoria del hijo de Zidane para los dos próximos partidos de clasificación para el Mundial 2026
Luca Zidane, portero del Granada e hijo del legendario Zinedine Zidane, ha sido convocado por el seleccionador de Argelia, Vladimir Petković, para disputar los próximos partidos de clasificación al Mundial 2026.
El guardameta de 27 años, que recientemente decidió representar a Argelia tras haber jugado en categorías inferiores de Francia, podría debutar el 9 de octubre ante Somalia o el 14 de octubre ante Uganda. Esta decisión también le hace elegible para la Copa Africana de Naciones, que se celebrará del 21 de diciembre al 18 de enero de 2026.
Luca se formó en la cantera del Real Madrid, debutó en Primera División en 2018 y ha pasado por el Racing de Santander, Rayo Vallecano y Eibar antes de unirse al Granada CF en 2024.
Convocados de Argelia:
- Porteros: Oussama Benbot, Alexis Guendouz, Luca Zidane
- Defensas: Rami Bensebaïni, Mehdi Dorval, Jaouen Hadjam, Mohamed Tougaï, Samir Chergui, Rafik Belghali, Kevin Guitoun van den Kerkhof, Aïssa Mandi
- Centrocampistas: Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Adem Zagence, Ibrahim Maza, Ilan Kebbal
- Delanteros: Mohammed Amoura, Youcef Belaïli, Yassine Benzia, Badredine Bouanani, Farès Chaïbi, Anis Hadj Moussa, Riyad Mahrez, Bagdad Bounedjah, Amin Chiakha, Amine Gouiri
