Argelia convoca a Luca Zidane

Luca Zidane, portero del Granada e hijo del legendario Zinedine Zidane, ha sido convocado por el seleccionador de Argelia, Vladimir Petković, para disputar los próximos partidos de clasificación al Mundial 2026.

El guardameta de 27 años, que recientemente decidió representar a Argelia tras haber jugado en categorías inferiores de Francia, podría debutar el 9 de octubre ante Somalia o el 14 de octubre ante Uganda. Esta decisión también le hace elegible para la Copa Africana de Naciones, que se celebrará del 21 de diciembre al 18 de enero de 2026.

Luca se formó en la cantera del Real Madrid, debutó en Primera División en 2018 y ha pasado por el Racing de Santander, Rayo Vallecano y Eibar antes de unirse al Granada CF en 2024.

