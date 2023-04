Talor Gooch se impone en el torneo LIV Golf de Adelaida

El estadounidense ya había dejado el torneo individual sentenciado en las dos primeras jornadas, y en la tercera, fue conservador para imponerse con un total de -19 No pude llevar a su equipo a la victoria, que se la llevó 4Aces de Dustin Johnson, por un solo golpe de diferencia

El estadounidense Talor Gooch logró su primera victoria individual en el LIV Golf de Adelaida (Australia), con un total de -19, con tan solo tres golpes de diferencia sobre el indio Anirban Lahiri, que acabó con -16.

Gooch labró su victoria en las dos primeras jornadas de torneo donde firmó dos vueltas consecutivas de 62 golpes (-20) que dejaron el torneo en sus manos, a 10 golpes de diferencia de sus inmediatos perseguidores.

Gooch, con esa gran ventaja, no estuvo muy acertado en la jornada final donde acabó por encima del par. Si bien su victoria individual no peligró, no ayudó a sus compañeros de equipo, los RangeGoats, a sumar también la victoria, para acabar a un solo golpe de los campeones.

El ercer puesto fue para otro estadounidense, Patrick Reed (-15) que gracias a su gran actuación, permitió a su equipo 4Aces, llevarse el triunfo por equipos, con un total de -47 gracias al -14 de Peter Uihlein, y el -13 de Dustin Johnson.

Respecto a la participación española, el castellonense Sergio García fue el mejor en la clasificación individual, en el puesto decimocuarto, con -12, seguido del barcelonés David Puig, en el puesto 34, con -7, mientras que el madriñleño Eugenio López Chacarra acabó en las últimas posiciones, concretamente en el puesto 45, al par del campo.

La próxima cita del LIV Golf será en Singapur, esta próxima semana, del 28 al 30 de abril, en el Sentosa Golf Club.