Seve Ballesteros sigue muy vivo en el recuerdo de la afición europea

En el arranque de la segunda jornada de la Ryder, se desplegó una gran pancarta entre los aficionados con palabras de afecto. "para siempre en nuestros corazones" Un momento muy emotivo que pudieron vivir su hijo Javier, junto a Txema Olazábal, su gran amigo, y el capitán europeo, Luke Donald

Severiano Ballesteros falleció en 2011, hace ya 13 años, pero el legado que dejó en el mundo del golf es tan grande que este sábado fue el protagonista del día, homenajeado por la Ryder Cup que se celebra en Roma y que abrió la segunda jornada con un emotivo recuerdo hacia la leyenda española.

Porque un palmarés como el suyo, ese que atesora 5 Ryders, 2 Copas del Mundo, 3 abiertos británicos y dos Masters de Augusta, solo puede ser clasificado como el de un auténtico mito de este deporte. La afición de la Ryder lo sabe y le venera como merece, tanto que este sábado, antes del pistoletazo de salida en el 'Tee 1', desplegó una pancarta gigante que ocupó buena parte de la grada con un sentido mensaje: "Per sempre nei nostri cuori" (Para siempre en nuestros corazones).

Un homenaje que fue contemplado atentamente desde el verde por su hijo Javier y por otra leyenda española José María Olazábal, ambos acompañados también por el inglés Luke Donald, capitán europeo; y todos quedaron alucinados viendo el despliegue de esa pancarta dedicada a Seve, con una foto del golfista persiguiendo una bola con la mirada enfundado en una camiseta azul representando a Europa.

"Muchas gracias", se pudo leer en la boca de Javier cuando terminó el homenaje. "Nada, hombre", respondió Olazábal mientras le abrazaba.

Seve será siempre eterno

No importa el paso del tiempo porque Seve será siempre eterno, un recuerdo infinito. Y más en su competición, una Ryder que empezó de manera inmejorable para los europeos con un Jon Rahm estelar que, con dos 'eagles' y 'putt' mágico final en el Hoyo 18 rescató un empate épico en la jornada de la tarde para aumentar la ventaja a cinco puntos (6 y 1/2 a 1 y 1/2) tras la arrolladora e histórica mañana (4-0) en los 'foursomes'.

Y es que para poder valorar la magnitud de Seve ya no solo para los españoles sino para el mundo del golf, solo hay que ver lo que dijo Rahm tras el partido y la curiosa conversación que mantuvo con el debutante danés Nicolai Hojgaard justo antes de su segundo 'eagle', un 'putt' que desató la locura en el Marco Simone de Roma en el que se disputa esta Ryder Cup.

"Tengo que felicitar a Nicolai porque aquí, en el 18, me dio libertad y me dijo que hiciera un 'putt', que intentara hacerlo", explicó el 'Leon de Barrika'. "Y me dijo: '¿Qué haría Seve? Hazlo por Seve'. No sé si él lo habría hecho así, pero estoy seguro de que me alegro de que haya entrado", sentenció.

Porque la sombra de Seve es eterna. Su figura es eterna y su legado infinito. Seve estará "por siempre en nuestros corazones".