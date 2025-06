Sergio García logra en el LIV Dallas el billete para el Open Championship

Sergio García ha conseguido finalmente la plaza para el próximo Open Championship, que se disputará del 17 al 20 de julio cercano a Royal Portrush, en Irlanda del Norte, después de asegurarse el billete este domingo en el LIV Golf Dallas, y regresa al cuarto Gran de la temporada tras dos años de espera de no poder disputarlo al no sumar los suficientes puntos en el ranking mundial.

El de Borriol no ha hecho un buen torneo en el Meridoe Golf Club, pero ha sido suficiente para acabar como mejor quinto jugador en el ranking del LIV Golf que no tenia garantizado el billete para el Open, para ganarse esta plaza.

Uno de sus competidores, el barcelonés David Puig, también tuvo muchas opciones de conseguirla en lugar del castellonense, pero una vuelta final muy loca, con sólo seis pares del barcelonés, no le han permitido llevarse la clasificación que buscará en la última oportunidad este martes en Royal Cinque Ports.

Por el momento, los únicos españoles con la clasicación en el bolsillo son Jon Rahm y Sergio García, a la espera de este martes, última oportunidad para Puig.

Rahm acaba fuera del Top10 por primera vez

Realmente loco ha sido el final del torneo LIV Golf Dallas donde hasta 10 jugadores tuvieron opciones de victoria en el Meridoe Golf Club, en Dallas, 11ª prueba de la temporada en el circuito multimillonario saudí.

Patrick Reed lograba por primera vez la victoria en el LIV Golf / LIV GOLF

Aunque al final, fueron cuatro jugadores quienes se jugaron la victoria en el play-off de desempate, Patrick Reed, Jinichiro Kozuma, Louis Oosthuizen y Paul Casey, que terminaron todos ellos, con un total de -6.

En el desempate en el hoyo 18, el estadounidense conseguía meter un larguísimo put de 8 metros para conseguir el birdie y empotarse su primera gran victoria en el LIV Golf.

No fue el mejor torneo por Jon Rahm, que por primera vez termina fuera de los 10 primeros en el LIV Golf, concretamente 11º, en un torneo donde el de Barrika no se ha sentido nada cómodo desde el tee de salida ni tampoco ha sido especialmente brillante con el putt, un torneo que no le traerá demasiados buenos recuerdos.

Rahm no estuvo fino ni con el driver ni tampoco con el putt para acabar por primera vez, fuera del Top 10 / EFE

Por otro lado, David Puig finalizaba 13º (-2), Sergio García lo hacía en el puesto 25º (+3) mientras que Josele Ballester, en el puesto 48º (+10). Ahora, la próxima cita del LIV Golf será en Golf Valderrama del 11 al 13 de julio, donde será una gran oportunidad para ver de cerca a todas las estrellas del golf mundial y los cuatro españoles que participan. Aún se pueden comprar las entradas en la web del LIV Golf.