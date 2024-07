Sergio García: "No sé si soy el 'jodido rey' de Valderrama, pero estoy bastante cerca"

El español Sergio García aseguró este domingo tras ganar por cuarta vez en Valderrama a lo largo de su carrera que no sabe si es "el 'rey'", pero cree que está "bastante cerca" y que tendrá que "hablar" con su mujer para intentar adquirir una casa por la zona, cercana al campo de golf gaditano.

"No sé si soy el 'fucking king' -jodido rey-, pero estoy bastante cerca. Hemos conseguido bastantes cosas bonitas aquí y nunca lo olvidaremos. Probablemente tendré que hablar con mi mujer, pero vamos a tener que comprar una casa por aquí. Llega un momento en el que no podemos despedirnos de este sitio y vamos a tener que hacer algo por aquí", explicó en la rueda de prensa posterior a su triunfo el jugador castellonense.

Para García, esta fue "una de esas vueltas" en las que se encontró "muy a gusto, muy confiado y sabiendo lo que tenía que hacer", porque "veía las cosas claras", creía en él mismo y tuvo tanto este sábado como en la mañana de este domingo mucho apoyo de su mujer ayudándole para "creer" en que podía remontar los siete golpes que le separaban al indio Anirban Lahiri, al que le remontó esos golpes para terminar doblegándole en un desempate.

Sergio celebra su primera victoria en Valderrama / EFE

"Pensé: 'vamos a ver si hacemos cinco bajo par y a ver qué pasa'. De repente llego al nueve y voy -5. Y he pensado: 'pues me tengo que poner otra meta'. En ese momento, me decía 'tres birdies más para acabar en -8'", comentó el español, que subrayó que tras ponerse -6 en el hoyo número once tuvo "buenas oportunidades" de 'birdie' en el quince y el diecisiete pero no pudo embocar.

Feliz por la manera de luchar

"Luego he visto el -7 de Lahiri y he pensado: 'voy a tener que hacer un par de 'birdies' en los últimos tres', pero afortunadamente no ha hecho falta", insistió García que se mostró "muy contento por la manera de luchar" que tuvo y por el 'playoff'.

Asimismo, dijo que "Valderrama siempre es difícil de ganar", pero "estaba con mucha confianza, pegándole muy bien a la bola" y en el desempate se encontró "muy bien", lo que le hizo alzar el LIV Andalucía.

"Ni sabía que había ganado 25 años después de mi primera victoria. Son datos bonitos que te indican dos cosas, la gran carrera que afortunadamente he tenido y que te estás haciendo mayor", recalcó preguntado por ese hito en su carrera.

Luchando por dar el máximo

No obstante, afirmó que "es bonito ver" que con 44 años sigue "peleando y luchando, intentado dar el máximo" y agregó, consultado por cómo vio el fallo de Lahiri que propició el desempate, que sólo escuchó "el griterío", pero que como iba en la furgoneta de camino a la casa club no sabía a qué se debía.

Sergio celebra la victoria con sus compañeros / EFE

"En el playoff estaba con confianza, en el primer hoyo ya he tenido posibilidades, pero en el segundo he tenido una buena salida, un buen segundo golpe y aunque el 'putt' ha sido bastante complicado, he tenido un poco de respiro en el último golpe", insistió García.

Por último, también explicó que eligió al mexicano Abraham Ancer y al español David Puig para que fueran ellos quienes jugaran el 'playoff' por equipos porque "Abraham es un seguro de vida" y porque aunque la duda era entre Puig y el madrileño Eugenio López-Chacarra, se inclinó por el catalán porque "había acabado un poquito mejor". "Me ha parecido la correcta y finalmente ha sido la decisión correcta", bromeó García.