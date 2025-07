Sergio García destroza su driver, frustrado por su mala semana en el Open

Desde luego, no ha sido la semana del castellonense Sergio García en el Open Championship. Clasificado a través del LIV Golf, el de Borriol quería mostrar su mejor versión de juego en un torneo que le apasiona...aunque también le desespera cuando las cosas no le salen bien.

Y el capitán de los ‘Fireballs’, que ya venía ‘calentito’ después de tres rondas donde apenas pudo destacar su juego, estalló’ apenas iniciada su cuarta y última vuelta, exactamente en el hoyo dos, dejando con la boca abierta a su compañero de juego, el estadounidense Justin Leonard, y todo el grupo que les acompañaba.

Tras arrancar su vuelta con un par, llegaba el par cinco del hoyo 2. En su salida, después de fallar el golpe en la calle por la izquierda, no pudo reprimir su enfado para golpear con fuerza su driver contra el suelo, y que acabó doblegando el palo para partirlo en dos ante la estupefacción de Leonard, que no entendía nada.

"Si lo hubiera pegado con ganas de romperlo, lo hubiera roto sin duda. Le he pegado un poquito de lado, con el cabreo de no pegar una buena salida, la verdad me ha sorprendido, sobre todo por dónde se ha roto, por el medio de la varilla, cuando lo normal es que hubiera sido por el cuello. A partir de ahí, a pegar la madera tres y hacerlo lo mejor posible, hay varios hoyos donde me hubiera gustado tener el drive, pero he pegado buenas maderas", comentaba el español al terminar su ronda

Lo bueno del caso es que el castellonense, que se quedaba sin su principal ‘arma’ para el resto de la vuelta, supo manejarse en el hoyo y sacar el primer birdie del día para ponerse bajo par en la general.

Su mejor vuelta del torneo

Y sin su driver, lo cierto es que Sergio firmaba su mejor vuelta del día, después de acumular un primer bogey en el cuatro, reaccionó con otro birdie en el par 5 del siete, y cerró los primeros nueve hoyos con unos decentes 35 golpes.

Sergio García no ha vivido su mejor Open, aunque tuvo un buen final / AP

En los segundos nueve, arrancaba con un bogey, aunque volvía a responder con tres birdies finales para su mejor tarjeta de la semana, con 68 golpes y finalizar al total con -3, en el puesto 34 de la clasificación, el mismo que Jon Rahm.

El español fue uno de los 11 jugadores de LIV que pasaron el corte en este Open de los 19 que partían de inicio en el torneo y su participación en el Open habrá pasado prácticamente inadvertida, sin duda, lo que más le duele al castellonense en un torneo que adora pero que también le ha hecho pasar muchos malos momentos como en el hoyo dos.