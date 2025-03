Scottie Scheffler juega en Houston con la mente puesta ya en el Masters

El estadounidense Scottie Scheffler no ha tenido un inicio de año demasiado brillante después de un 2024 donde dominó el circuito de manera autoritaria, aunque sabe que uno de los torneos que marca el año es el primer ‘Grande’ de la temporada que llega en apenas dos semanas.

Por ello, el número uno del mundo ha decidido disputar esta semana el Texas Children’s Houston Open, un torneo que se juega con el tipo de hierba igual al de Augusta, la ‘rye grass’ que le permitirá preparar a conciencia su asalto al Masters.

El Memorial Park Course, que acoge el torneo en Houston “es un campo de golf grande, tienes que pegarle lejos a la bola así que tiene muchas similitudes con el Masters y me sirve de entrenamiento ya que me gusta tener una semana libre entre mi último torneo y Augusta”, comentó el hombre a batir en Augusta.

Se siente preparado para el reto

A pesar de no haber tenido el inicio más brillante, asegura el norteamericano que “me siento bastante bien y muy ilusionado con las cosas que estamos trabajando ahora mismo y siento que el juego está en un buen punto”, dijo.

Scheffler ya tiene en mente sumar su tercer Masters tras 2022 y 2024 / EFE

Precisamente esta semana, Scheffler se ha convertido en el segundo jugador con más semanas consecutivas liderando el ranking mundial, algo que le hace ilusión aunque no le quita para nada el sueño.

“Es algo fantástico de ver teniendo en cuenta los buenos inicios de temporada que he tenido en los últimos años, pero la verdad, no pienso demasiado en ello, y en cada torneo empiezas de cero”,explica.

El torneo que todos quieren

“Presentarme aquí siendo el número uno mundial no me sirve de nada. Al final del día, estoy concentrado en el torneo y en la tarea que tengo entre manos. Las clasificaciones son las clasificaciones, realmente no me importan”, dijo el número uno.

Rory McIlroy será uno de los grandes rivales en Augusta tras imponerse en el The Players / EFE

Sobre el Masters, donde defiende el título logrado en el pasado año tras su primero en 2022, reconoció que entre los mejores jugadores siempre tienen en la mente los torneos ‘grandes’ como el que se acerca en un par de semanas. “Los torneos más importantes para nosotros son los majors y el The Players", dijo.

"Así que con el Masters en apenas dos semanas, es normal que lo tengamos en la cabeza, pero estoy tratando de concentrarme para esta semana”, comentó el estadounidense, que arrancaba en Houston a última hora de esta tarde.