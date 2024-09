Scheffler: “Al final, sabes que te lo juegas todo en el último torneo”

Scottie Scheffler, número uno del mundo, y mejor jugador del PGA Tour logró una aplastante victoria en el Tour Championship, el torneo final del circuito estadounidense que le reportó nada menos que 25 millones de dólares.

“El año pasado, jugué muy buen golf durante la temporada, pero no logré meter los putts en el momento adecuado, y en este año sí que lo logré”, explicaba tras la victoria, celebrando el triunfo junto a su esposa y su hijo de apenas dos meses.

Ocho victorias no se logran cada temporada, algo de lo que se mostraba feliz, aunque no quiso centrarse demasiado en ello a lo largo de la campaña. “Estoy muy orgulloso de los resultados que he cosechado esta temporada”.

"Ganar, una sensación especial"

“Es algo en lo que no trato de centrarme demasiado pero al final del día, tener la posibilidad de ganar torneos es una sensación especial, y es para lo que trabajo, aunque haber logrado tantas victorias como las que he tenido este año, es realmente especial”, reconoció

Scheffler no tuvo rival en Atlanta, donde dominó de principio a fin el Tour Championship / EFE

Con su victoria el domingo en Atlanta, pudo quitarse al fin una espina clavada. “Tenía que haber ganado los dos últimos años empezando el torneo por encima del resto, así lo siento.

“Quizá puse demasiada presión en mi juego, pero este año hice un buen trabajo, tratando de estar centrado mentalmente y con mi cabeza en su sitio”, aseguró Scheffler, que ha logrado un record de 62,5 millones de dólares en premios.