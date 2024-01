Sahith Theegala, primer líder en The Sentry en el arranque del PGA Tour

El estadounidense Sahith Theegala cerró este jueves como líder la primera jornada de The Sentry mientras que el colombiano Camilo Villegas aparece a un golpe junto a otros cuatro golfistas. El Plantation Course at Kapalua de Hawái acoge esta semana la primera cita del calendario del PGA Tour en 2024.

En el torneo participan 59 jugadores, entre ellos ganadores del PGA TOUR y los 50 mejores de la FedExCup, y todos tuvieron pocos problemas en el Plantation Course de Kapalua con solo una suave brisa y calles muy rápidas que encantan a los profesionales.

En esta ocasión no está para defender el título en The Sentry su último campeón: el español Jon Rahm, que venció en este torneo en 2023 pero que en diciembre causó un terremoto en el mundo del golf con su paso al controvertido LIV Golf saudí.

64 golpes para Theegala

Theegala dominó la primera ronda con un -9 (64 golpes) tras diez birdies y un bogey. Villegas es uno de los cinco jugadores con -8. El colombiano consiguió nueve birdies y un bogey. Collin Morikawa estaba entre ellos, comenzando con lo que considera uno de los golpes de salida más emotivos que jamás haya realizado.

El dos veces campeón de Majors tiene una fuerte conexión con Maui a través de sus abuelos, que nacieron en Lahaina y hace mucho tiempo regentaban un restaurante. Se sintió profundamente conmovido por los incendios mortales de agosto que mataron a 100 personas y arrasaron una ciudad histórica.

Morikawa tuvo el honor de dar el primer golpe en el torneo en honor a sus padres de origen hawaiano / EFE

Por lo tanto, no fue una sorpresa que el PGA TOUR lo hiciera realizar el primer tiro de la temporada 2024, justo después de una ceremonia en el primer tee que incluyó una oración y una bendición hawaiana.

“Puedo hablar de las rondas finales, los últimos tiros, el primer tee, el grupo final y los de las mayores, pero ese fue el honor más grande que podría haber tenido”, dijo. “No porque fuera el primer torneo del año, sino porque fue aquí en Maui, todo lo que esta semana representa para mí. Simplemente, significa mucho más”.