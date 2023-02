Ryan Gerard lidera la primera ronda del Panama Championship

El estadounidense, en cabeza con 66 golpes (-6) tras cinco 'birdies' Su compatriota Petefish es segundo, a solo un golpe del primer puesto

El estadounidense Ryan Gerard finalizó este jueves como líder de la primera ronda de la XIX edición del torneo de golf 'The Panama Championship', que se desarrolla a las afueras de la capital panameña, con 140 jugadores profesionales. Gerard firmó una tarjeta de 66 golpes, seis bajo el par de la cancha que es de 70, con cinco 'birdies', en los hoyos 1,3,10,11,12 y 13. “Este es un campo difícil y largo, con banderas bien colocadas y greens firmes, así que me mantuve paciente desde el inicio. Pegué dos buenos tiros temprano, la dejé cerquita. En los últimos nueve emboqué algunos putts, así que eso fue lindo. Luego aguanté al final cuando se puso muy ventoso,” dijo Gerard.

Su compatriota Christopher Petefish finalizó en la segunda plaza con 65 golpes (-5 bajo el par). Petefish consiguió un doble bogey en el hoyo 1, que le costó no estar empatado en la primera plaza, bogey en los hoyos 4 y 16 y 9 birdies (en los hoyos 3,4,7,10,11,12,15,17 y 18).

Los mejores latinos fueron el chileno Cristóbal del Soler y el argentino Alejandro Tosti, ambos en la séptima casilla y con 68 golpes (-2 bajo par). El puertorriqueño Rafael Campos, quien regresa a jugar el torneo en Panamá, terminó su primer recorrido con 70 golpes, pero optimista por meterse a jugar en la ronda final del campeonato, el sábado y domingo próximos. "Me gusta estar aquí porque es uno de los pocos campos que los escores no son bajitos a través del año, es decir, que una ronda como hoy que es par, no suba ni baje nada, me ponen en la batalla, simplemente necesito un día bueno", declaró a EFE el boricua Rafael Campos, que pasó la ronda de este jueves.

Este jueves y viernes se juega la primera ronda del torneo, que se disputa en el Club de Golf de Panamá, ubicado a las afueras de la capital panameña, para hacer el corte, un tipo de eliminación que dejará jugar a los 65 mejores en la ronda final el sábado y domingo. Este torneo forma parte del Korn Ferry Tour, la principal competición que da un cupo para el PGA Tour, el circuito de golf profesional masculino más importante de Estados Unidos y uno de los más grandes del mundo. Unos 140 jugadores de América, Europa, África y Oceanía juegan en esta competencia, que tiene un premio valorado en 1.000.000 de dólares, la cuantía más alta en la historia del torneo.