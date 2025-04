Los reacción incrédula de los campeones españoles del Masters a la ‘meada’ de Ballester

Que un chaval de solo 21 años se plante en el Masters tras imponerse en el US Amateur, solo se esperaba que reaccionara como lo que es, un joven jugador que empieza a despuntar en el panorama internacional.

Aunque jugar en el Augusta National no es hacerlo en cualquier campo del mundo. Es especial y diferente, algo que no calculó bien el joven castellonense que le entró la necesidad de orinar durante la primera vuelta y no se le ocurrió otra cosa que hacerlo en el afamado Rae’s Creek, una noticia que corrió como la pólvora.

“He llegado un poco nervioso esta mañana”, decía al inicio de la segunda jornada donde no lograba al final pasar el corte. “Ya pedí perdón al Club y todo está bien”, comentó el joven castellonense. “Con ganas para seguir para adelante, para ser mejor jugador y mejor persona”, dijo compungido.

Ballester, golpea una bola entre los árboles de Augusta, tras su polémica acción en Augusta / EFE

Reacción sorpresa de los campeones

“Me imagino que no sabe dónde está. Ya aprenderá a meterse en alguna esquina entre los arbustos”, dijo entre sonrisas Jon Rahm, que se lo tomó con cierta gracia la acción del aunque sorprendido por la decisión del joven español.

Rahm se tomó a risa la decisión de Ballester que levantó polvareda tras la primera jornada / EFE

El que ‘alucinó’ más fue el más veterano de todos, y doble campeón del Masters, José María Olazábal, que no se creía lo que se le había ocurrido a Josele en medio de su vuelta en el Masters.

"¿Que ha orinado en Rae’s Creek? No me lo puedo creer”, decía entre sorpresa y broma lo que le acababan de anunciar. “El año próximo que mire bien donde están los servicios. Si quiere se los voy diciendo….y bueno, anécdota de novato”, comentó Olazábal, que no podía imaginarse una acción tan de rookie como él lo definió.