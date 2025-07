Rahm: "Vengo a España con un sentimiento especial que no tengo otras semanas"

El golfista Jon Rahm aseguró este miércoles que jugar en España “siempre es algo especial” y que hacerlo en un campo con la historia y las características del de Valderrama (Cádiz) le hace estar con “muchas ganas y mucha energía positiva” para poder lograr una victoria que se le resiste en este campo.

“Venir a jugar a España siempre es algo especial. Vengo no sé si rejuvenecido, más energético. El apoyo que me da el público es increíble. Siempre que vengo, me da igual cuál sea el torneo, vengo con un sentimiento especial que no tengo en cualquier otra semana. Hace que sea especial y es una motivación extra”, confesó Rahm.

El jugador vizcaíno compareció en rueda de prensa en el Real Club Valderrama dos días antes del comienzo del LIV Andalucía, en la tercera ocasión que esta prueba del circuito financiado por Arabia Saudí se celebra en el campo de la localidad de San Roque.

Recordó que en el Open de España de Madrid ha ganado tres veces, pero que, sin embargo, nunca lo ha hecho en Valderrama y viene en busca de su primer triunfo en el recorrido de fama mundial y que albergó la Ryder Cup de 1997 como ahora pretende Camiral Golf en Girona.

Valderrama, "un campo especial"

“Como campo, como historia, como legado que tiene, es un punto casi más. Hace que sea muy especial para los cinco españoles que estamos aquí. Mucho quiere decir que jugadores como Miguel Ángel Jiménez, Severiano Ballesteros, José María Olazábal no hayan podido ganar aquí, solo Sergio García”, apuntó Rahm ante el reto de estrenarse en el campo gaditano.

El vasco asegura que el torneo en Valderrama es una buena preparación para el Open por su exigencia en cada golpe / EFE

Sobre cómo llega a Valderrama en una temporada en la que aún no ha conseguido ningún título, Rahm comentó que lo afronta en un buen momento a pesar de que en la última cita de LIV disputada en Dallas (Estados Unidos) a finales de junio, al quedar undécimo, rompió la racha de 21 torneos consecutivos clasificándose entre los diez primeros.

“Llego bien. Hasta mejor que se haya acabado la racha, porque es algo que importa una vez que me retire. Pero el año pasado tiene más magnitud, porque gané dos veces y gané la liga entera. Este año tengo que darme esa opción de ganar. Lo más importante son las victorias. Me quitaba varios top diez en mi vida para darme más victorias. Lo haríamos todos”, afirmó el jugador vasco, que esta temporada todavía no ha logrado ningún título.

No le importa la fecha del torneo

Al sentimiento que le causa jugar en España, añadió el hacerlo en Andalucía: "Cada vez que vengo es casi mejor. El tiempo siempre es bueno, los campos son buenos, la hospitalidad de la gente es increíble, y como en toda España, se come bien. Y para los que venimos de fuera, poder comer bien y tener buen tiempo es algo que quiero aprovechar. Es una gran semana".

Ante la posibilidad de que el torneo se dispute el año que viene en mayo o junio, le quitó importancia y no alteraría su plan de regresar. "Si es en Valderrama otra vez, que ojalá, estaré encantado. Cuando sea, me da un poco más igual".

El vasco se mostró encantado de poder jugar de nuevo en España y hacerlo en Valderrama / EFE

Del Real Club Valderrama, el capitán del equipo Legión XIII enfatizó la complejidad del campo, en particular, por el viento y por los 'greenes'. "Hay cosas más o menos, pero todo es difícil. Por mucho que te digan, hay que saber jugar y lucharlo", remarcó.

Ganar el Open Championship, "un sueño"

Además de intentar estrenar su palmarés en el campo gaditano, consideró que el torneo es una cita idónea para preparar el Abierto Británico de la próxima semana, el último grande de la temporada, que se disputará en Royal Portrush (Irlanda del Norte).

"La dificultad del campo y del torneo y el viento hacen que sea una manera buena de prepararse de cara a la semana que viene", señaló el jugador de Barrika, quien va a estar acompañado en Valderrama por su esposa, Kelley Cahill, y sus tres hijos.

Reconoció que ganar el 'major' británico sería "un sueño increíble" por ser el torneo que más solera tiene de todos y porque sería la primera vez que un español consigue tres grandes diferentes, después de conquistar el Abierto de Estados Unidos en 2021 y el Masters de Augusta en 2023. "El Open es el torneo más especial que hay. Dicen que el Masters (de Augusta), pero para mí, ganar el Open, el torneo más antiguo donde empezó el golf, para mí es lo más especial", dijo Rahm.