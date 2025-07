Rahm: "Ha sido una buena jornada de golf"

Rahm, que firmó una primera tarjeta de 70 golpes (-1), se mostró satisfecho con la primera jornada en Royal Portrush. "Ha sido un buen golf. Si acaso, me hubiera gustado aprovechar un poco más los hoyos más fáciles, los primeros cinco con el viento de hoy. Del 2 en adelante, todos eran a favor de viento. Podría haber sacado más provecho de eso", explicaba en declaraciones al portal' Ten-Golf'.

"Tuve un par de buenas oportunidades. Lástima ese birdie en el 1, pero aun así, los pares aquí nunca te van a perjudicar, y esos hoyos desde el 8 al 12, en su mayoría contra el viento, son hoyos difíciles, un tramo complicado del campo donde si logras hacer pares es genial. Pero en general, sí, estoy muy contento con la ronda", dijo.

"Acepto el resultado. Me siento confiado. Espero poder golpear algunos tiros desde el tee un poco mejores. Con la lluvia siempre es difícil decirlo. Siento que estaba haciendo buenos swings. El agua se mete entre la bola y el palo y puede ir a cualquier parte. Pero me gustaría que esos buenos swings produjeran el tiro que me gusta ver. Pero aparte de eso, un muy buen día", explica.

El de Barrika, explicó la dificultad del campo. "Tienes que golpear tiros de muy alta calidad para darte una oportunidad desde el tee y luego hacia el green también. Siento que, de alguna manera, tienes alrededor de nueve o diez hoyos muy difíciles y nueve muy, muy factibles", finalizaba el vasco.