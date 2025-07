Rahm y Sergio García se desinflan en la segunda jornada e Hidalgo no pasa el corte

La armada española tuvo una aciaga actuación en la segunda jornada del Abierto Británico de golf disputada este viernes en el campo de Royal Portrush (Irlanda del Norte), en la que Jon Rahm y Sergio García se descolgaron de la cabeza y perdieron casi todas sus opciones de pujar por la victoria, mientras Ángel Hidalgo quedó eliminado al no superar el corte.

Después de una primera ronda en la que finalizaron empatados a tres golpes de la cabeza, la suerte no les acompañó y Rahm no pasó del par en el global (0), mientras que Sergio García acabó con +1, justo al borde de la criba, e Hidalgo, con +3.

El jugador vasco queda a diez impactos del estadounidense Scottie Scheffler, número uno del mundo, quien, con una sobresaliente actuación -ocho 'birdies' y dos 'bogeys', pasó a liderar el último ‘major’ de la temporada con -10 golpes, uno menos que el inglés Matthew Fitzpatrick.

La brecha con Scheffler aleja al ‘León de Barrika’ de convertirse en el segundo español en ganar la Jarra de Clarete 37 años después de la última de las tres que conquistó Severiano Ballesterosa y solo una remontada épica en las dos rondas que faltan harían posible la gesta.

Después de que en el turno matinal imperara el tiempo apacible, la lluvia hizo acto de aparición por la tarde con un par de chaparrones cuando Rahm entró en acción, aunque sin condicionar tanto el juego como en la víspera.

El jugador vasco repitió terna con el estadounidense, Xander Schauffele, vigente poseedor de la Jarra de Clarete, y su compatriota J.J. Spaun, campeón del último Abierto de Estados Unidos.

Con un ‘birdie’ en el hoyo 2, pareció coger la senda buena y repitió en el séptimo, en otro par cinco, para asomarse al pelotón delantero con un -3.

Pero la falta de tino en algunos ‘putts’ -el más largo que embocó fue a escasos dos metros- le complicaron las cosas y con sendos ‘bogeys’ en los hoyos 8 y 9, retrocedió al punto de partida .

Los gestos del vizcaíno tras algunos golpes dejaron entrever su descontento al ver cómo la desventaja con el liderato se iba ensanchando a medida que avanzaba en los ‘greenes’.

La puntilla fue en el hoyo 16, Rahm donde erró en un pateo sencillo que le devolvía al par. Aunque se repuso de la sacudida con un ‘birdie’ en el siguiente, acabó el último tramo tirando el palo la hierba al no llevar la bola cerca de la bandera y coronar el recorrido con su cuarto 'bogey'.

Algo más desafortunada aún fue la actuación de Sergio García, quien acabó desencantado después de situarse por encima del par, lo que le aleja de una victoria que se le resiste después de haber sido segundo en las ediciones de 2007 y 2014.

“Parece que intentas fallar el corte a posta. No es eso, pero es la sensación que te da (…) ¿Contento de cagarla por todos los lados? Cómo no voy a estar frustrado”, espetó el castellonense al no comprender los dos ‘bogeys’ consecutivos en los hoyos 13 y 14.

Hidalgo fue el que peor parado salió al quedarse fuera de la competición por no pasar el corte.

El malagueño, que el pasado año tampoco terminó el torneo en su primera participación, acabó con una tarjeta de 75 impactos, lo que le dejó con +3, en una jornada aciaga que inició con un ‘bogey’ que le generó dudas en su juego.

En el séptimo hoyo, donde había hecho un ‘eagle’ en la primera sesión, superó el par, al igual que en el tramo de cierre, lo que le abocaba a la eliminación.