Rahm y la opción de que el LIV golf vaya a Bilbao: "No me quiero precipitar, pero ojalá"

El jugador español Jon Rahm expresó su deseo este domingo de que el LIV Golf, el circuito financiado por Arabia Saudí al que pertenece desde hace dos temporadas, pueda disputar alguna vez un torneo en Vizcaya, su tierra natal, aunque no quiso generar expectativas porque "muchas cosas pueden pasar en este mundo y con este calendario".

"Si hay algún lugar que me guste más que Valderrama voy a tener que decir que sea Vizcaya. ¿Qué voy a decir? Poder jugar un torneo del LIV con algunos de los mejores jugadores del mundo y competir ante un público que esté, incluso, más cerca de casa, y si es Bilbao, imagínate. No sé qué decir, ni idea", afirmó Rahm.

En rueda de prensa al término del LIV Andalucía disputado en el Real Club Valderrama, en el que quedó segundo, a un golpe del campeón, el estadounidense Talor Gooch, el jugador vasco se refirió a las informaciones que apuntan a que una delegación de la Diputación de Bizkaia viajó este fin de semana al campo sanroqueño para entablar conversaciones con los responsables del circuito saudí interesados en albergar una prueba.

Rahm optó por ser cauto ante la posibilidad de que cobre cuerpo este proyecto: "No me quiero precipitar porque muchas cosas pueden pasar en este mundo y con este calendario, pero ojalá. Si no es el año que viene o en dos o en tres, que es algo que se haga realidad y tenga la suerte de competir de verdad en casa siendo Bizkaia".

Rahm estuvo a un paso de la victoria en Valderrama / efe

"Me imagino que siendo Bizkaia, tiene que ser Bilbao, porque poco más", añadió 'el León de Barrika', quien nunca ha jugado como profesional en su tierra natal en una competición de élite.

El circuito de LIV Golf nació en junio de 2022 como alternativa al PGA Tour estadounidense y al DP World Tour europeo.

Valderrama ha sido el único campo en España que ha sido sede de uno de sus torneos y con la de este año, ha organizado tres ediciones consecutivas, de las cinco concertadas por contrato en un plazo de siete años.

De las catorce competiciones programadas este año, solo otra, la del Reino Unido, se celebra en Europa.

Además de Bilbao, Madrid también podría entrar en la puja por albergar un torneo LIV.