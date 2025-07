Rahm ya mira el Open Británico: "Voy notando como juego mejor a golf"

El español Jon Rahm expresó su satisfacción este domingo por su actuación en el LIV Andalucía de golf, en el que quedó segundo, con sólo un golpe de desventaja sobre el campeón, el estadounidense Talor Gooch, y opinó que, a pesar de no lograr su primera victoria en el Real Club Valderrama, fue "un día soñado" por el buen juego que desplegó.

"La vuelta de hoy ha sido muy buena, he jugado muy, muy bien a golf. He gozado al meter los 'putts' y no he tenido estrés. Un día, entre comillas, soñado en Valderrama, que era lo que me hacía falta para darme una opción. Muy contento", aseguró Rahm en rueda de prensa al término del torneo.

Como Muestra de la alegría por su rendimiento, apuntó que no se había sentido tan cómodo con los palos desde la Ryder Cup de 2023 y del Masters de Augusta de ese año, al percibir que sabía "cada vez que le daba a la bola qué iba a pasar".

El golfista vasco confesó que tuvo la sensación de que podía ser campeón a partir del décimo hoyo, cuando se puso a tiro de Gooch, si bien lamentó no haber podido rematar la faena en los dos últimos y que el estadounidense no fallara.

250713AP Mateo Villalba LIV Golf 221206585 (1) / efe

ESPERAR EL ERROR

"Tenía que esperar un error que no ha cometido. 'Chapeau', lo ha hecho muy bien", felicitó a Gooch, quien ya ganó en Valderrama en 2023.

Con vistas a la semana que viene, cuando se dispute el Abierto Británico, el último 'major' de la temporada, Rahm admitió que lo afronta con buenas sensaciones, aunque intervienen otros factores, como la meteorología o un poco de suerte.

"Siendo golf, no voy a decir eso porque este deporte tiene la manía de que cada vez que sientes que está ahí te vuelves a tropezar. Pero en los últimos meses, desde el Campeonato de la PGA, voy notando como juego mejor a golf y esta semana ha sido una diferencia. Nada está garantizado, pero jugar tan cómodo ayuda. Voy contento", analizó.

Gooch se congratuló de repetir triunfo en el campo gaditano: "He entrenado mucho para estar en este punto de forma. Estoy feliz por ver que el trabajo duro merece la pena. Lo siento mucho por los aficionados españoles, porque he ganado a Rahm, pero para mí es muy especial Valderrama. Siempre ocupará un lugar en mi corazón".

"Vencer aquí es súper especial. Espero que volvamos aquí cada año", zanjó Gooch ante la posibilidad de que la próxima edición del torneo se dispute en otra ciudad española.