Rahm, decepcionado: “Cada ‘Grande’ que pasa es una oportunidad perdida”

Jon Rahm no pudo esconder su decepción por lo vivido esta semana en el Open Championship en Royal Portrush, un torneo al que llegaba con la máxima ilusión y después de mostrar un buen juego en las últimas semanas, que le situaban como uno de los favoritos al cuarto ‘Grande’ de la temporada.

Pero la realidad es que nunca pudo ofrecer su mejor versión, algo que reconoce le ha molestado por encima del resto. ”No hay excusas. Si tuviera que definirlo con una palabra sería decepcionante. No jugé lo suficientemente bien como para darme una oportunidad. El primer día jugué bien, el segundo me faltó meter putts y en el tercero y el cuarto no he estado suficientemente afilado», decía a modo de balance.

“Lo que más rabia me da de esta semana es que mis sensaciones con el swing han sido mucho mejores de lo que indica el resultado. Eso me fastidia. Me fastidia no haber jugado mejor. Cada Grande que pasa es una oportunidad perdida”, explicaba el vasco en sus declaraciones a los medios tras finalizar el torneo británico.

Alabanzas a Scheffler

El de Barrika se descubrió ante el juego que está desplegando Scheffler en los últimos años que le han convertido en el número uno del mundo, sin discusión y que iba camino de sumar su cuarto ‘Major’ en Portrush.

Scottie Scheffler celebra un birdie en su jornada final en el Open / AP

"Lo que ha hecho es muy grande y muy difícil. Ha ganado tres-cuatro Grande (antes de acabar el Open) en sólo tres años, se llevó nueve torneos el año pasado… Todo eso es muy difícil, pero si él lo ha conseguido, todos podemos hacerlo. Yo, al menos, soy optimista de que puedo llegar al nivel de Scheffler. Obviamente no es fácil, pero soy optimista de que se puede lograr”, señala.

"Ahora mismo lo está haciendo todo bien. Está muy sólido desde el tee, pega buenos golpes a green, con el putt está bien… Pero si yo tuviera que destacar algo es el bueno juego corto que ha tenido siempre. Ha sido capaz de recuperar desde muchos sitios diferentes. Tiene muy buenas manos. Ahora ha unido el juego largo y la mezcla es muy, muy buena. Mentalmente también ha dado un cambio muy importante para llevar muy bien en el campo tanto cuando las cosas van bien como cuando van mal”, finalizó.