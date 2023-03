Rahm, en busca de su primer Mundial Match Play

El vasco busca el título en su palmarés después de haberse quedado cerca en su primer año El número uno del mundo, Scottie Scheffler es el defensor del título y gran favorito para repetir en la que será la última edición del torneo del PGA Tour

Este miércoles arranca en el Austin Country Club (Texas), el Mundial Match Play en el que entran en juego los 64 mejores jugadores del mundo en enfrentamientos directos, y divididos en una primera fase en 16 grupos de juego de cuatro jugadores.

Jon Rahm formará parte del grupo 2, junto a tres estadounidenses Billy Horshell, Keith Mitchell y Rickie Fowler. Éste último será su primer rival este miércoles, el jueves se medirá a Mitchell y el viernes, último partido de la fase de grupos antye Horschell.

El primero del grupo pasará a dieciseisavos de final y seguirán los duelos directos con eliminación directa si se pierde o el pase a la siguiente ronda en caso de victoria. El título se decidirá el domingo a 36 hoyos.

Diferentes resultados

Rahm ha jugado seis veces este torneo con un balance de un segundo puesto, unos cuartos de final, y unos octavos. En dos ocasiones no superó la fase de grupos.

El vasco, que no ha participado esta semana en el Valspar Championship, después de su presencia fallida en el The Players se presenta como uno de los favoritos y seguro que querrá romper esa racha de intentos fallidos y ganar una edición del Match Play, que no tendrá continuidad el próximo año.

El defensor del título es el número uno del mundo, Scottie Scheffler, que se presenta de nuevo como gran favorito a la victoria final, aunque otros nombres aparecen en la lista de potenciales ganadores como Billy Horschell, triunfador en 2021 o Kevin Kisner, que ya se llevó la victoria en 2019.