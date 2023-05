Rahm acepta el desafío en Nueva York

El vasco podría convertirse en el primer español en ganar el PGA y dos 'majors' en una misma temporada "Tengo muchas ganas, he hecho algo grande este año y de ahora en adelante es simplemente hacerlo mejor", explicó

Jon Rahm, campeón del Masters de Augusta, dijo este martes en la rueda de prensa previa al Campeonato de la PGA que "cuando uno tiene un buen año, tiene que ir sumando", y reconoció que le gusta el desafío de convertirse en el primer español capaz de ganar dos 'grandes' en un mismo curso.

"Tengo muchas ganas, he hecho algo grande este año y de ahora en adelante es simplemente hacerlo mejor, que ojalá pueda seguir sumando. Sería el primer español en ganar otro grande, pues ahí te lo he dicho. A veces cuando tienes un año muy bueno hay que ir sumando", señaló Rahm en el Oak Hill Country Club de Rochester, Nueva York.

"Ojalá pueda seguir sumando a esa historia", agregó el de Barrika.

Admitió que está muy satisfecho con los logros conseguidos hasta ahora en su carrera y que siempre se marca objetivos muy altos para empujarse a mejorar a diario.

"Muchos de ellos (los objetivos que se propuso) se cumplieron. Una cosa es lo que me proponga conseguir y otra cosa es lo que consiga", explicó.

"Si yo me propongo simplemente ganar un grande, puede que llegue, puede que no. Pero si me propongo ganar 100 torneos y 25 grandes, aunque llegue a 30 torneos y siete grandes sigue siendo una gran carrera, que cuando termine diré que estoy muy satisfecho", prosiguió.

Esta temporada, Rahm conquistó el Masters de Augusta, el Genesis Invitational, el Sentry Tournament of Champions y el The American Express.

El campeonato de la PGA se disputará en el Oak Hill Country Club desde el próximo jueves hasta el domingo.