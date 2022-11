La 'Race Costa del Sol' se decide en clave sueca

Linn Grant y Maja Stark, las jugadoras suecas que ocupan los dos primeros puestos de la Race to Costa del Sol, llegan a Villa Padierna con el objetivo del número uno “Luchar por la Race to Costa del Sol es un gran reto para acabar la temporada”, aseguran las dos jugadoras

Linn Grant y Maja Stark, las jugadoras suecas que ocupan los dos primeros puestos de la Race to Costa del Sol, llegan a Villa Padierna, donde del 24 al 27 de noviembre se disputará el Andalucía Costa del Sol Open de España, con ganas de poner el broche final a una temporada que ambas han definido como “excelente”.

“Estoy muy satisfecha con la temporada que he hecho, he tenido buenos resultados y eso ha hecho que disfrutara mucho jugando. Llegar liderando la Race to Costa del Sol a este torneo es todo un regalo”, señaló Linn Grant.

Maja Stark refrendó las palabras de su compatriota y añadió que “este torneo es un reto muy interesante, las mejores jugadoras del LET estarán presentes y es una buena manera de terminar el año”. Y es que golfistas de la talla de Carlota Ciganda, Azahara Muñoz, Ana Peláez, Anne Van Dam o Emily Kristine Pedersen serán las encargadas de dar la réplica a las jugadoras suecas.

Ganar, todo un reto

Sin perder la sonrisa en ningún momento y haciendo gala de una gran complicidad, ambas golfistas coincidieron en que es “un gran reto” poder luchar por adjudicarse la Race to Costa del Sol y como las separan apenas 69 puntos en la clasificación, la emoción está asegurada.

El trofeo que se llevará una de las dos el domingo presidió la rueda de prensa, pero como tampoco hay que a tentar a la suerte, Maja Stark prefirió no tocarlo, mientras que a Linn Grant no le hubiera importado hacerlo. Quizá porque es la actual líder de la orden de mérito del LET.

De todas formas, Stark no se pone ningún límite esta semana y confesó llegar a Villa Padierna “con la idea de ganar el torneo, y también la orden de mérito. La temporada ha sido larga, pero sacaré todas las fuerzas que me quedan para terminar el año lo mejor posible”.

Eso sí, la misión no será nada fácil, ni para ellas ni para el resto de participantes, ya que Alferini Golf no está dispuesto a dar ninguna facilidad. “Creo que los primeros siete hoyos son los más complicados y si sopla el viento, el torneo se puede poner muy difícil”, pronosticó Grant.