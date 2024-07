Pau Gasol confía en que la selección de baloncesto llegue a cuartos y España, a 22 medallas

El exjugador de baloncesto Pau Gasol aseguró este jueves que el grupo de la selección española masculina en los Juegos Olímpicos es "durísimo" y todos los partidos serán "superdifíciles", pero confía en el "espíritu y el carácter" del equipo de Sergio Scariolo para meterse en cuartos de final. Gasol señaló, asimismo, que confía en que los deportistas españoles puedan batir en París el récord de 22 medallas de Barcelona'92.

"Ojalá. No es fácil, porque todos los atletas del mundo van a por ellas y no es fácil, pero hay que ir con la mentalidad de hacerlo lo mejor posible. Y cada deportista, y cada equipo, ayudar a que surjan", explicó Gasol en declaraciones a periodistas tras acabar el torneo Pro Am de Valderrama (San Roque, Cádiz), junto al golfista vasco Jon Rahm y el exfutbolista Aritz Aduriz.

Gasol subrayó que "el fútbol está a tope", pero más allá de ello España tiene a "grandes deportistas y sigue creciendo".

A pasar el relevo

"Estamos muy orgullosos de cómo sigue evolucionando nuestro deporte, de cómo cogen el testigo los jóvenes, porque la vida es un ciclo y hemos tenido una época muy bonita que hay que valorar pero hay que pasar la antorcha, el relevo y ayudarles a que hagan disfrutar a nuestra gente y al mundo", comentó el que fuera pívot de Los Ángeles Lakers o de los Memphis Grizzlies.

Pau Gasol, que incidió mucho en "la tranquilidad" y "la paz" que le proporciona el golf una vez retirado del baloncesto profesional, se acordó de la clasificación de la selección masculina de basket a los JJOO de París, porque un preolímpico "es durísimo", pero ahora "toca centrarse en el grupo, que es contra tres grandes equipos y en el que no va a haber rival fácil".

"Todos los partidos serán superdifíciles, pero aun así confío en nuestro espíritu, nuestro carácter, nuestra calidad humana y estaremos apoyándoles allí seguro. Ojalá puedan luchar por meterse en cuartos, que sería un paso importante", dijo sobre la selección, a la que le toca jugar ante Australia, Canadá y Grecia.

Espectacular Valderrama

Gasol, que completó los dieciocho hoyos del campo de Valderrama un día antes de que empiece el LIV Andalucía, subrayó que este es "un lugar maravilloso" y definió como "espectacular" Valderrama.

Pau Gasol se ha 'enganchado' por completo al golf, que disfruta en campos como Valderrama / EFE

"Es un campazo, aunque muy exigente. Para jugadores de nivel medio se sufre, porque te castiga mucho, pero se disfruta muchísimo porque es un escenario fantástico", insistió el exjugador de la selección de baloncesto, que pidió animar a los cuatro golfistas españoles -Jon Rahm, Sergio García, David Puig y Eugenio Chacarra- que compiten este fin de semana.

Para Pau Gasol, el golf se ha convertido "en una parte importante y grande" de su vida tras la retirada del baloncesto. "Es un deporte que sin duda me encanta, que estoy disfrutando muchísimo, que me exige pero a la vez me da mucha paz, desconecto y he conocido a muchísima gente que no hubiera conocido de otra manera", afirmó.

Del mismo modo, subrayó que tiene "la competitividad, la relajación, la sociabilidad, el escenario" y le ha enganchado "un punto alto y más", aunque "requiere mucho tiempo".

"Pero aun así, me encanta jugar, competir, exigirme, ser un poquito mejor cada ronda, aunque sea difícil, y estoy encantado cuando tienes la posibilidad de jugar en estos campos", concluyó una de las grandes leyendas del deporte español.