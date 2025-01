Olazábal: “Me sorprende que todavía no haya decisión sobre la Ryder en Girona”

Txema Olazábal (Hondarribia, 1966) sigue disfrutando del golf a pesar que los años vayan pasando y su juego tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias cuando superas ampliamente los 50, jugando en los torneos del Champions Tour, en Estados Unidos o en España, ayudando a los jóvenes profesionales, como esta semana, donde ha disputado el torneo final del PGA España, el circuito de los profesionales españoles, en Panorámica Golf (Castellón).

¿Txema, como se presenta esta nueva temporada?

Este año empiezo con ilusión. La intención es jugar un número de torneos parecido al año pasado, tampoco juego la temporada completa, pero calculo que disputaré entre 15 y 18 torneos y a ver de si una santa vez me quito la espina de ganar en el Champions Tour, ese sería el objetivo de este año.

¿Prefieres iniciar la nueva temporada sin prisas, no?

Si, estoy empezando a entrenar ahora. Diciembre y enero he estado descansando un poco y ahora en febrero me pongo en marcha y toma de contacto en estos momentos con mi juego, que está un poco roñoso diría yo, pero vamos a ver lo que nos depara el año.

¿Con los hierros siempre has sido un maestro, pero qué te sucede con el driver?

Con los hierros y el juego corto me defiendo pero el drive me lleva por la calle de la amargura (ríe). El año pasado fue un suplicio, y el objetivo es mejorar con ese palo. Si consigo coger más calles con calidad, me daría más opciones de atacar las banderas y eso siempre es positivo.

Ayudando a los jóvenes

¿Por qué vienes a jugar en el PGA Spain con los jóvenes profesionales españoles?

Lo primero es apoyar al circuito del PGA de España. Están intentando hacer las cosas lo mejor posible y ayudar a estos jóvenes que quieren dedicarse a esto y quieren probar en esta profesión y eso se hace a base de jugar torneos y coger experiencia. En ese sentido están haciendo un gran trabajo. He venido a apoyarles.

Olazábal finalizó decimoquinto en la final del PGA Spain, disfrutando de la compañía de los jóvenes profesionales / PGA SPAIN

¿Sientes que te revitaliza estar al lado de estos jóvenes golfistas?

A ver, para mí es un aliciente. El hecho de estar con ellos y competir con ellos te motiva y te hace intentarlo con todas tus fuerzas, aunque es muy bonito verles porque el golf ha evolucionado mucho en los últimos años , en la potencia, que es un factor muy importante y ves a estos chavales que le pegan a la bola fuertísimo, fenomenal, y la verdad que para una persona como yo, que ha vivido otras épocas del golf, incluso en lo más alto, ves como difícil lo tienen porque el nivel es altísimo, pero es bonito verles pegar la bola.

El golf español goza de mucha salud, con jugadores en todos los circuitos…

Sin duda, estamos viviendo un gran momento y con una salud muy buena. En estos momentos tenemos a grandes profesionales, pero si echas la mirada un poco atrás, hay amateurs que apuntan muy alto, jugadores jóvenes que juegan o van a jugar en el LIV, los que están llegando al Tour Europeo, lo están haciendo muy bien. Creo que nos deberíamos sentir orgulloso de lo que tenemos, y si creo que la salud del golf español es muy buena.

¿Te ves como un jugador competitivo o un gran jugador de golf que ayuda a los jóvenes a mejorar?

No me siento competitivo para jugar con estos chavales. En el Champions Tour si que me veo con opciones de competir donde la distancia no es tan determinante, y en cuanto a los jóvenes, me encanta transmitir los conocimientos que ha adquirido durante tantos años, y ayudarles porque yo creo que al final el futuro son ellos, que en un futuro próximo estarán ganado torneos en todas las partes del mundo.

Olazábal realiza estiramientos antes de arrancar el Pro Am que se disputó el pasado martes en Panorámica Golf / PGA SPAIN

¿Crees que todavía existe cierto estigma sobre la práctica del golf?

Creo que ha mejorado. Hay una parte de la sociedad que seguirá pensando que es un deporte elitista. Yo solo les puedo decir que se trata de un deporte extremadamente difícil, duro, donde tienes que darle una dedicación total para llegar allí arriba y que no nos regalan absolutamente nada. Si tienen otra visión, allá ellos, pero yo creo que se ha mejorado la percepción de la gente en los últimos años. La aparición de Jon Rahm o cuando ves la gente como acude al Open de España a ver el torneo. La presencia de todo ese público es una buena señal.

No llega la Ryder

¿Crees que ese estigma entre los políticos está retrasando la llegada de la Ryder Cup a Girona?

Pues no sé si es un problema del estigma por nuestro deporte o de los políticos pero yo tengo clarísimo como un evento como la Ryder Cup, hay que hacer todo lo posible para tenerlo. Va a suponer muchísimas cosas, obviamente también a nivel económico, algo muy positivo para la zona de Girona. Yo lo he vivido a lo largo de los años con todas las Ryder Cups que he visto y cómo han evolucionado, y ves los números que hablan por si solos…

Olazábal, en la salida del hoyo 10 en la segunda jornada de la final del PGA Spain / PGA SPAIN

¿Te sorprende que todavía no haya decisión oficial?

Me sorprende totalmente que todavía esté el tema en el aire. Si fuese por mí, en cuando me hubiesen hecho el ofrecimiento, me hubiera tirado de cabeza.

¿Te es igual donde sea la Ryder pero que se queda en casa, no?

Donde sea, pero que recaiga en nuestro país. Es algo superpositivo y del cual vamos a salir ganando todos, eso es algo seguro.

¿Te verías otra vez de capitán quizá en la que se celebre en Girona en 2031?

Creo que de capitán ya no será posible aunque ya sabes que siempre daré el apoyo que haga falta a una competición como ésta y más si se celebra en casa, como espero que suceda.