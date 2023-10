Luke Donald: "No muchos pensaban que podíamos ganar y se equivocaron"

"Estoy muy contento por estos 12 jugadores, lo han dado todo esta semana. Ha sido un placer estar con ellos", dijo el capitán europeo Para McIlroy, "fue una experiencia increíble. Llegué a saber cosas de mis compañeros que creía conocer desde hacía mucho tiempo y creo que eso nos impulsó como equipo", comentó el norirlandés

El capitán de Europa, Luke Donald, reivindicó el papel de su equipo tras la ganar la Ryder Cup de golf y señaló a aquellos que no confiaban en los europeos como ganadores.

"Estoy muy contento por estos 12 jugadores, lo han dado todo esta semana. Ha sido un placer estar con ellos. Me han hecho la vida muy fácil y han jugado como súper-estrellas. No creo que mucha gente nos diera una oportunidad, especialmente hace dos años. Y les demostramos que estaban equivocados", declaró tajante en rueda de prensa.

"Estábamos 10 1/2 puntos a 5 1/2 arriba. Estábamos en un gran lugar. Estábamos en un lugar perfecto. Sabíamos que estaba en nuestras manos. Seguimos con el mismo plan que planeamos toda la semana: empezar rápido. Jugar como un equipo. Aprovechar al público, usar su energía", añadió.

El capitán no quiso mojarse sobre su renovación: "Escuchad, chicos, quiero disfrutar de este momento ahora mismo con estos chicos... Todavía no me lo han pedido", reconoció.

Olazábal, una inspiración para el equipo

Además, Donald destacó la figura de José María Olazábal, vicecapitán europeo."José María fue muy inspirador. No habla mucho, pero cuando lo hace, todos le escuchamos. Hay un silencio sepulcral en la sala y es increíble.

Por su parte, Rory McIlroy valoró su experiencia en la prestigiosa competición y dejó abierta la puerta a una despedida: "En la Ryder Cup siempre hay muchos vaivenes, emociones y cambios. Hubo un momento en el que estaba mirando la pizarra para ver cómo llegábamos a los 14 puntos y medio, pero al final lo conseguimos fácilmente".

"Esta es mi séptima Ryder Cup; ¿voy a jugar en otras siete? No lo sé. Probablemente estoy en los últimos nueve partidos de mi carrera en la Ryder Cup, y cada uno de los que voy a jugar a partir de ahora será muy significativo...", señaló.

"Fue una experiencia increíble. Llegué a saber cosas de mis compañeros que creía conocer desde hacía mucho tiempo y creo que eso nos impulsó como equipo, y que el mero hecho de pasar tiempo con ellos es cada vez más significativo, porque sé que no me quedan muchos más", sentenció.