Langasque iguala el record del Old Course en Saint Andrews

El francés firmó una primera vuelta de 61 golpes (-11) en el Alfred Dunhill Championship del DP World Tour El mejor español en la clasificación es Nacho Elvira, quinto con -8

El francés Romain Langasque, con una espectacular ronda de 61 golpes (-11), con la que iguala el récord del Old Course St. Andrews, lidera el campeonato Alfred Dunhill Links de golf por delante de sus compatriotas Frederic Lacroix, segundo con -10 en Kingsbarns, y Antoine Rozner, tercero con -9 en St. Andrews.

Langasque bordó el juego en el legendario Old Course, donde entregó una tarjeta de 61 impactos con dos eagles y ocho birdies por un solo bogey para liderar un torneo que se juega simultáneamente en los campos escoceses de St. Andrews, Carnoustie y Kingsbarns.

Langasque estaba encantado de escribir su nombre en los libros de historia, pero se mantiene muy concentrado en la tarea que tiene entre manos. "Estoy muy feliz, los últimos tres hoyos fueron muy divertidos e hice putts largos. "Es increíble. No me di cuenta de que tengo el registro del campo y creo que es algo que recordaré por el resto de mi vida", aseguró el francés.

