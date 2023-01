Kobe Bryant, la inspiración de Jon Rahm para alcanzar el éxito

El vasco logró su novena victoria en el PGA Tour en el American Express, y la cuarta en sus últimos seis torneos disputados, que le convierten en el jugador más en forma del mundo “La ética del trabajo es la clave del éxito y siempre he seguido esa actitud de Kobe Bryant, que entendió el trabajo como éxito por encima del talento”, explicó Rahm

Jon Rahm sigue su particular exhibición en el PGA Tour después de imponerse este domingo en el American Express, torneo que le reportó 1,4 millones de dólares y el liderato de las FedEx Series.

El de Barrika acumula nada menos que cuatro victorias en sus últimos seis torneos disputados y la segunda consecutiva en el PGA Tour tras ganar el Sentry Tournament of Champions en Hawai dos semanas atrás.

Rahm logró una trabajada victoria en California sobre el joven estadounidense, Devin Thompson, que en su primer año en el PGA Tour, aguantó el envite con Rahm hasta el hoyo 16 donde el vasco logró un birdie que no pudo igualar Thompson, y ya no pudo sacarle un golpe en los dos hoyos finales. Se impuso con -27, igual que dos semanas atrás en Hawai.

Triunfo en familia

El de Barrika, que celebró el triunfo con sus dos hijos y su esposa en el green del 18, reconoció que la victoria no fue tan espectacular como en el torneo de campeones, “pero demostró mi capacidad de trabajo casi obsesivo”, dijo Rahm, que acumula ya nueve títulos en el PGA Tour, los mismos que logró Seve Ballesteros.

Rahm explicó en rueda de prensa la influencia de Kobe Bryant a la hora de enfocar el trabajo | AFP

“Me sentí muy cómodo en el campo, de tee a green, con la confianza de que mis golpes iban al destino que buscaba y eso no sucede siempre”, reconoció Rahm que habló de la influencia de Kobe Bryant, cinco veces campeón de la NBA y 18 apariciones en el All Star, en su preparación para el juego.

“Pasé mucho tiempo (en la universidad) escuchando muchas de sus entrevistas y videos, porque veo muchas similitudes entre nosotros en la forma en que abordamos nuestro oficio”, dijo Rahm. “Porque ‘dedicación’ es la palabra clave para Kobe. Y teniendo esa obsesión que ambos tenemos por el juego, seguro que es alguien de quien aprender.

“La ética de trabajo supera al talento cualquier día de la semana, punto. Y me gusta pensar que tengo una ética de trabajo realmente dura y que dedico mucho tiempo”, finalizó el español.