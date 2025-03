Justin Thomas, récord estratosférico en The Players

Justin Thomas igualó el récord de 62 golpes (-10) en el legendario Stadium Course del TPC Sawgrass durante la segunda ronda del The Players Championship, correspondiente al Tour de la PGA. Los once 'birdies' del golfista de Louisville le permitieron alcanzar un hito que comparte ahora com Tom Hoge, quien logró su hazaña en 2023.

Min Woo Lee y Akshay Bathia, quienes lideran el ranking con 133 impactos después de dos jornadas, fueron eclipsados por un Thomas que ya consiguió algo similar en 2015, en su temporada de estreno, cuando en el mismo circuito finalizó con diez 'birdies'.

Primer día "pésimo"

"Ha sido una de las mejores rondas que he jugado, sin duda”, reconocía Thomas, quien lamentaba no haber estado a la altura en su estreno del jueves, lo que le impide estar cerca de los primeros clasificados: “Mi resultado del jueves fue pésimo. Fue terrible en todos los sentidos, pero fue pura casualidad. Creo que fue la peor día con el drive e hierros que he tenido en una ronda en toda mi carrera”.

Rahm, lejos en el LIV de Singapur

El estadounidense Dustin Johnson, capitán del equipo 4Aces GC, mantiene su liderato del LIV Golf Singapur que se disputa en el Club Sentosa, aunque ahora está empatado a 131 golpes (once bajo par) con el chileno Joaquín Niemann (Torque GC), mientras que el colombiano Sebastián Muñoz (Torque GC) cede terreno y se queda con 134 (-8) y el español John Rahm (Legión XIII) se aleja al firmar un total de 137 (-5).

Johnson, de 40 años, llegó a Singapur tras superar unos problemas físicos en su hombro derecho la semana pasada en Hong Kong. Las dudas sobre su estado se disiparon en la primera jornada, en la que completó el recorrido en 63 golpes gracias a ocho 'birdies', y ese buen estado de forma lo volvió a corroborar en el segundo día, en el que firmó una tarjeta de 68 impactos (-3) con cinco 'birdies' y dos 'bogeys'.

Jon Rahm, en imagen de archivo / EFE

El que mejoró notablemente su juego fue Joaquín Niemann, que tras concluir la primera jornada en 67 golpes (-4), en la segunda se quedó en 64 (-7), una cifra que le permitió empatar en lo alto de la clasificación con Johnson. Por detrás, con un total de 134 golpes (-8), una terna de cuatro golfistas formada por el australiano Lucas Herbert, los estadounidenses Jason Kokrak y Cameron Tringale y el colombiano Sebastián Muñoz, que tras una brillante primera jornada con 66 golpes (-5), terminó la segunda en 68 (-3).