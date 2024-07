El joven amateur Albert Boneta triunfa en el Alps de las Castillas

El joven amateur barcelonés Albert Boneta firmó su primera victoria en un torneo profesional al imponerse con un total de 25 bajo par en el Alps de las Castillas torneo perteneciente al Alps Tour, dejando el segundo clasificado, el austriaco Maximilian Steinlechner, a tres golpes.

Albert Boneta es el segundo jugador español que gana en el tercer circuito europeo y le abre las puertas de par en par al golf profesional donde tiene previsto llegar este próximo mes de septiembre después de cuatro años en la Universidad de Nueva México.

El barcelonés ya avisó que estaba jugando a un gran nivel las últimas semanas después de haber acabado quinto en el Alps de Andalucía, mostrando una gran precisión que han dejado sorprendidos y asombrados a los siete ganadores del Alps Tour que luchaban por la victoria en Lerma Golf.

Un amateur como profesional

Boneta ha jugado con una precisión impropia de un jugador amateur, con vueltas de 60,66 y 65 golpes que le permitieron estar al mando del torneo de principio a fin para llevarse finalmente una victoria que augura un gran futuro a este jugador catalán.

El joven barcelonés demostró su calidad con solo 22 años para llevarse el triunfo en Lerma Golf / ALPS TOUR

“Básicamente, desde el principio del torneo, todo ha ido en mi favor, me han salido todas las cosas bien. Lo mejor ha sido el putt, es lo que más he trabajado últimamente y he pateado fenomenal, es lo que me ha ayudado a la victoria porque al final, para hacer menos 25 por muy bien que le pegues a la bola, hay que meter bastantes putts”, explicaba.

“He jugado bastante tranquilo desde el inicio y después tenía una ventaja bastante amplia porque he empezado muy bien, por lo que no me he puesto nervioso en ningún momento. He estado muy tranquilo, si fallaba algún golpe sabía que mi juego era bueno y que vendría un golpe bueno despué”, dijo el jugador de 22 años que participará dentro de dos semanas en un torneo del Challenge Tour.