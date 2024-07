Jon Rahm reacciona a medias el segundo día en el British Open

El español Jon Rahm reaccionó a medias este viernes en la segunda ronda de la 152 edición del British Open de golf, en la que entregó una tarjeta de 70 golpes (uno bajo par) para un total de 143 (+1) en el club escocés Royal Troon.

'El León de Barrika' empezó el torneo el jueves con una ronda de 73 (+2), y este viernes consiguió ganar al campo con una de 70 (-1).

No empezó bien el día, con bogey al hoyo 3. Pero tras cinco pares seguidos llegó su primer birdie del día, en el 9, con un espectacular chip desde una loma fuera del green que embocó directamente.

Más tarde siguieron otros dos birdies seguidos, en el 14 y el 15, pero un inoportuno bogey en el 16 frenó su ritmo. Y en el 18 dispuso de otro putt no excesivamente lejano para birdie que no supo aprovechar el ganador de dos 'majors' y ahora integrado en el circuito LIV.

"Acabar la ronda bajo el par era el objetivo. Y he jugado muy bien. Una pena que no haya podido rematarlo. Me sabe mal porque no he fallado un golpe en los últimos tres hoyos y acabar sobre par (en el total) molesta, pero en general ha sido un gran día, aunque podía haber sido mejor".

Jon Rahm cree que "lo importante no es que haya más o menos jugadores" entre él y el líder, "sino la distancia que hay hasta el líder". "Aunque está a ocho (golpes), es remontable", aseguró.