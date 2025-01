Jon Rahm se estrena en 2025 en el DP World Tour

Jon Rahm, después de un largo descanso, por fin regresa a la acción y hará su debut este jueves en el DP World Tour y no en el LIV Golf, que no arrancará hasta el mes de febrero. Una decisión relacionada con el calendario que se ha marcado durante el 2025.

El de Barrika inicia la nueva temporada en Dubai, el Hero Dubai Desert Classic, un torneo donde estará acompañado de otros ocho españoles y que cuenta con una participación de lujo, como Rory McIlroy-que busca su tercera victoria consecutiva en el Emirates GC-, Tommy Fleetwood o el estadounidense Patrick Reed.

El de Barrika tiene su mirada puesta en la próxima Ryder Cup que se disputará este año en Bethpage y se ha diseñado un calendario donde pueda alternar su presencia obligada como estrella del LIV Golf, con los torneos del DP World Tour.

Ganar al menos un Grande, el objetivo

Estará, por supuesto, en los cuatro ‘Grandes’ con el principal objetivo de conseguir la victoria en el Open Championship, que se jugará en Royal Portrush, en Irlanda del Norte, y por supuesto, en su calendario aparece un año más, el Open de España en octubre próximo, que en 2024 se le escapó en el play-off ante Ángel Hidalgo.

El vasco reconociò en Dubai que su objetivo es jugar la Ryder del próximo septiembre en Bethpage / DP WORLD TOUR

También tiene previsto acudir al PGA Championship en Wentworth, el torneo estrella del DP World Tour. En total, la intención del campeón español es cuadrar un calendario de 22 torneos, que le permita sumar el mínimo de torneos para seguir como miembro del DP World Tour, a la espera de la decisión de un juez en su intención de no perder su condición de miembro del circuito europeo para poder estar en la Ryder, uno de sus grandes ilusiones del año.

“No sé que va a pasar, solo espero que no decidan sobre la apelación antes de la Ryder Cup”, dijo esta semana desde Dubai. Creo que no sería bueno para nadie. No sé lo que pasará en el futuro, pero lo que tengo claro es que mi plan es estar en Bethpage”, comentó el vasco.