Jon Rahm estará en Nashville para la novena prueba del LIV Golf

Si no ocurre un sobresalto de última hora, el vasco Jon Rahm estará esta semana en Nashville, donde se disputará la novena prueba de la temporada del LIV Golf.

El de Barrika tuvo que retirarse hace dos semanas del torneo de Houston al sufrir una infección en su pie, producto de una ampolla, y que no le dejaba caminar en condiciones y que le producía dolor e inflamación.

Una situación que no mejoró en los días siguientes y que le obligó a perderse el pasado US Open a pesar de acudir a la rueda de prensa previa al torneo, y tuvo que seguirlo desde su domicilio mostrando el pie totalmente vendado.

Mejoría con tratamiento

Rahm acudió al US Open y atendió a los medios, aunque no llegó a jugar. ¿Hará lo mismo en Nashville? / EFE

El tratamiento de los últimos días parece que ha surtido efecto, y el LIV Golf anunciaba que Jon Rahm estará en Nashville este miércoles e incluso ofrecerá una rueda de prensa para explicar sus sensaciones y su regreso al circuito este viernes en Tennessee si finalmente lo confirma.

Antes de su retirada en Houston, el español estaba viviendo una buena temporada en el LIV Golf a la espera de su primera victoria individual que todavía no ha llegado. Su mejor final fue en el torneo de Adelaida, en Australia, donde acabó tercero.

A pesar de su regular actuación en el LIV Golf, no ha estado demasiado acertado en los dos torneos ‘Grandes’ que ha disputado en este 2024. En el Masters, acabó muy retrasado, en el puesto 45 mientras que no logró pasar el corte en el PGA Championship, algo que no sucedía en los últimos 22 meses.