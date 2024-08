Jon Rahm se desquita de los Juegos con nueve hoyos de fábula

Jon Rahm se despidió de una medalla olímpica que ya tocaba con los dedos por culpa de un pésimo final en la cuarta jornada de los Juegos de París. El de Barrika terminó cuarto tres años después de que el covid lo desbancase de Tokio 2020. Un ‘palo’ enorme del que apenas ha tardado una semana y media en recuperarse.

En Le Golf National, el de Barrika ya pensaba en el color del metal que se colgaría tras el hoyo 10, pero ahí empezó un 'via crucis' con un 'bogey' en el 11, otro en el 12 tras enviar la bola a la arena. En el 14 no consiguió salvar el Par 5 y también el 'put' para el 'bogey' con dos sobre el par que sepultaban sus opciones. Al final se quedó sin medalla.

"No sé la última vez que pensé que una quinta plaza fuera buena, pero esta vez seguro que no. Es doloroso. Con lo bien que había jugado, y no tener opción a nada al final... [suspira]. Cuesta pensar en ello. Es duro, y difícil de explicar. Hacer el esfuerzo de pensar en lo que ha pasado en cada hoyo va a dolor bastante. Me va a costar sobreponerme", explicaba compungido a los medios españoles a las afueras de París.

Lejos de entrar en un bucle, ha conseguido sobreponerse a lo grande y este sábado ha realizado una magistral segunda parte del segundo día en el LIV Golf Greenbrier que se disputa en la localidad estadounidense de White Sulphur Springs (Virginia Occidental). El mejor golfista español del momento empezó el día cuarto con -6 y cerró los primeros nueve hoyos con sendos ‘birdies’ en el 1 y en el 5 que afeó con cuatro golpes en el Par 3 del agujero número 8.

Rahm encara el domingo con todas las opciones / AP

Ahí sacó su magia para regalar un -7 sin ‘bogeys’ en los últimos nueve hoyos del día. El vasco logró un ‘birdie’ en el 10 y enlazó tres entre el 12 y el 14. Los dos últimos fueron estelares, con un ‘eagle’ en el Par 5 del 17 y uno bajo el par en el último que completó con solo dos impactos.

Jon Rahm encara líder el cierre del domingo con -14, aunque la competencia es fortísima y tiene a dos golpes a un cuarteto de golfistas que esperan cualquier indecisión para asaltar la primera plaza en los 18 hoyos de este domingo que dilucidarán el campeón (el LIV se disputa a 54 hoyos y no a 72 como los torneos tradicionales.

El cuarteto perseguidor lo forman los estadounidenses Brooks Koepka (ganador del PGA en 2023) y Talor Gooch (se llevó el año pasado el LIV Golf Singapore tras derrotar al castellonense Sergio García en el primer hoyo del desempate), el británico Richard Bland, de 51 años (ha ganado este año el U.S Senior Open) y el australiano Lucas Herbert, con una victoria en el PGA Tour y tres en el European Tour. No lo tendrá fácil.