Jon Rahm no culmina su remontada y Max Homa se lleva el Farmers Insurance Open

Recuperó durante el jueves y viernes un torneo que parecía perdido Homa se llevó el título con un fantástico -6 el sábado y un -13 en total.

Después de dos jornadas épicas y de remontada que le colocaron en segunda posición, el español Jon Rahm no pudo culminar la hazaña este sábado en la última jornada del Farmers Insurance Open, el torneo que se celebró en San Diego y que terminó con victoria del Max Homa.

Rahm había ganado ya dos torneos en este enero fabuloso para él (Sentry Tournament of Champions y The American Express) y aspiraba no solo a su tercer triunfo seguido sino también a recuperar el número uno del ránking mundial.

Finalmente no pudo ser después de un Farmers Insurance Open que ha sido como una montaña rusa para el de Barrika.

La primera ronda del miércoles parecía descartar a Rahm para la victoria con un +1 que le dejó a 9 golpes de los mejores y con muchas dificultades para superar el corte.

Pero sus recitales del jueves y el viernes (-5 y -6, respectivamente) le situaron en la última jornada a solo dos golpes del líder entonces, el estadounidense Sam Ryder.

Sin embargo, el milagro no llegó a concretarse este sábado ya que el español se desinfló en la última ronda con un +2 (-8 acumulado).

Rahm tuvo problemas desde el principio con un bogey en el primer hoyo aunque fue el doble 'bogey' del quinto el que ya le puso las cosas muy cuesta arriba.

El español acabó el sábado con tres 'birdies', tres 'bogeys' y un doble 'bogey'.

Tampoco pudo llevarse el triunfo Ryder, en cabeza durante las tres primeras jornadas pero que se vino abajo el último día con una tarjeta de +3 (-9 en total).

Así, Homa aprovechó esa circunstancia para llevarse el título con un fantástico -6 el sábado y un -13 en total.

El venezolano Jhonattan Vegas fue el mejor latino en este torneo con un -1 acumulado (+2 el sábado).

También llegaron hasta el último día del Farmers Insurance Open los argentinos Augusto Núñez (par en total y par el último día), Emiliano Grillo (+2 el sábado y +2 acumulado) y Tano Goya (+4 en la última ronda y +4 en el torneo).