Javier Sainz gana el II Open de Barcelona By Pablo Larrazábal

La prueba se decidió en un frenético play off entre el campeón y Eduardo de la Riva Eduardo de la Riva llegó a empatar en el último para un total de 213 golpes (-3)

La 2a edición del Open de Barcelona By Pablo Larrazábal llega a su fin con la victoria del golfista vasco Javier Sainz con -3 y un total de 213 golpes a lo largo de los 3 días de competición sobre el Recorrido Rosa del Real Club de Golf El Prat.

Eduardo de la Riva, quién finalizaría segundo al caer en el play off, llegó a empatar en el último, gracias a un fantástico birdie, pero en el desempate, Sainz se impondría al catalán con otro birdie, hecho que le permitía alzar el trofeo.

El campeón, manifestaba su alegría por la victoria, aunque reconocía la dificultad del campo: “Creo que he jugado muy bien los primeros nueve hoyos, pero no he acabado de leer muy bien las caídas", dijo el profesional bilbaíno.

"Los segundos 9 he mejorado, a pesar del fallo en el 15, y he acabado muy bien en el 18. Estoy muy contento “, finalizó el campeón.