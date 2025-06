Ignacio Arcaya y Javier Calles lideran el Aravell Golf Andorra Open by Creand tras la primera jornada

Tras la primera jornada del 2025 Aravell Golf Andorra Open by Creand, torneo del Alps Tour, la clasificación ya empezó muy emocionante. El francés Ignacio Arcaya y el español Javier Calles Román comparten el liderato, ambos con una impresionante tarjeta de -8 bajo par y 63 golpes.

El español Javier Sainz ocupa el tercer puesto en solitario, con 7 bajo par. Sólo un golpe más atrás, en un empate a dos por el cuarto puesto, se encuentran los también españoles Rubén Pardo Rodríguez y Manuel Morugán, lo que mantiene la competición muy reñida desde el principio.

La primera ronda del 2025 Aravell Golf Andorra Open by Creand comenzó este jueves a las 8:00 hora local en Aravell Golf Andorra. Los jugadores empezaron desde los tees 1 y 10 bajo un cielo soleado; sin embargo, un viento persistente se levantó durante la tarde, haciendo las condiciones significativamente más desafiantes.

Una matinal más tranquila

La jornada ha podido comprobar la diferencia de jugar por la mañana a la tarde. Una jornada matinal, sin viento y con una temperatura ideal para la práctica del golf, no ha sido del todo exigente para los jugadores. Sí, lo ha estado por la tarde, donde el viento y el calor han pasado factura.

Javier Calles, durante la primera vuelta del Aravell Andorra Open Golf by Creand / ARAVELL GOLF

La segunda jornada tendrá el orden inverso de salida, cosa que igualará las condiciones en estas dos primeras vueltas del exigente recorrido del Aravell Golf Andorra.

Javier Calles, explicaba nada más acabar la vuelta que “me he notado muy bien, sobretodo de tee a Green, donde me he encontrado muy sólido, he cogido muchos greenes y dejarme muchas oportunidades de birdie. De todas esas he podido convertir unas cuantas y la verdad de tee a Green he estado impoluto”. Sobre el campo Calles decía que “lo sigo viendo igual que ayer, exigente aunque le he podido sacar provecho hoy”