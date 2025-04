Guerrero-Burgos: "El impacto de la Ryder en Girona será brutal, para Catalunya y el golf español"

Juan Guerrero-Burgos (Madrid, 1955) preside la Real Federación Española de Golf desde diciembre pasado tomando el relevo al ahora presidente de Honor, Gonzaga Escauriaza. El máximo dirigente del golf español visitó SPORT junto al presidente de la Federació Catalana, Ramon Nogué, un hombre de su total confianza y con el que reconoce tener “un feeling especial”.

¿Presidente, qué le preocupa desde su llegada a la Federación Española tras tomar el relevo de Gonzaga Escauriaza?

Bueno, yo he tomado un camino propio porque es que no puede ser de otra manera. Es decir, cuando tú sucedes a una persona, nunca lo sustituyes, siempre lo sucedes. Pues evidentemente tienes que tomar un camino, un camino nuevo. Se han hecho muchísimas cosas muy bien pero hay cosas por mejorar, evidentemente. Yo diría básicamente es que el tema deportivo se lleva muy profesionalizado y se lleva bien, con gran ayuda de las federaciones autonómicas. En Catalunya está el CAR, que eso es una ayuda. Nosotros tenemos la Blume, porque hay otras muchas regiones o autonomías de España que no tienen esa ayuda.

¿Como federación, que se necesita mejorar?

La Federación cuenta con 50 empleados, lo que es propiamente la Federación Española de Golf. Luego tiene el Centro Nacional de Golf. Y yo creo que ahí hay que aportar un poco de orden, por decirlo de alguna manera. No es que estuviese desordenado, pero el mundo ya se mueve de una manera diferente. También me gustaría incrementar el número de federados, que de hecho ya se está haciendo porque estamos creciendo.

El director de SPORT saludó a su llegada a Juan Guerrero-Burgos y Ramon Nogué / JAVI FERRANDIZ

Unidad del golf español, un plus

¿El golf español camina unido en la misma dirección?

Me gustaría mantener la unidad del Golf Español. Y desde luego lo que más me gustaría es contribuir con las federaciones autonómicas a los éxitos del golf, que es lo que verdaderamente a la gente le atrae para el golf. La relación con las autonómicas es muy importante.

¿Cómo es la relación con la Federació Catalana?

La relación con la catalana ha sido siempre buena. En España no se entendería el golf español sin el golf catalán. El golf catalán está en el origen del golf español. Con Ramón Nogué tengo un problema, que es que además soy amigo suyo. Nos conocemos desde muchos años. Puede ser que nos conozcamos hace 20 años. La relación es maravillosa hasta tal extremo de que Ramón ha hecho una labor fantástica antes de ser presidente y ahora como presidente. Y yo le pedí a él que para mí sería una enorme tranquilidad que siguiera porque conoce bien la casa. Como sabes perfectamente, el golf catalán son los clubs los que eligen al presidente.

Ramon Nogué: Le doy las gracias a Juan por la confianza y decirlo públicamente delante de todos los presidentes autonómicos hace unas fechas. En Catalunya es diferente a todas las autonomías porque eligen presidente los clubs. Yo transmití esto a los clubs y ellos tendrán la última palabra. Por tanto, ahí queda el asunto. Yo creo que llegaremos a un acuerdo. Bueno, es importante esa buena relación con las federaciones como la catalana para que el golf vaya a una.

Conversación distendida con los dos presidentes, junto al director y el director adjunto, Albert Masnou / JAVI FERRANDIZ

Guerrero-Burgos: Es indispensable esa unidad. Si cada uno fuese por su lado, que todos tenemos que trabajar por el golf, sería impensable. Y en este caso, ya te digo, la federación catalana, aparte del número de federados, que es muy importante, pero es que tiene unos deportistas, unos golfistas de primer nivel. Tiene unos campos que son referencia en todo el resto de España. Los campos catalanes han albergado Open de España, han tenido equipos, han ganado toda clase de campeonatos. Estamos hablando de un tema muy serio. El golf catalán ya está reunido antes de la campaña electoral, por decirlo de alguna manera. Son esenciales.

La relación con la catalana ha sido siempre buena. En España no se entendería el golf español sin el golf catalán

¿Le gustaría expandir el golf a zonas donde el golf no tiene tanta relevancia?

Al final las cosas te las marca el mercado y la demanda de los propios jugadores. Hemos hecho campos y hemos ayudado a hacer campos en zonas que no eran zonas ‘prime’, por decirlo de alguna manera. Y algunos han salido bien y otros mal. Porque si no lo demanda la gente, al final un campo de golf cuesta mucho dinero y además la sostenibilidad de inversión y de sostenibilidad.

Hablar del mal uso del agua en el golf, una farsa

El tema del agua siempre se utiliza contra el golf...

Sobre el tema del agua, me encantaría tener un tú a tú con un populista. Porque es muy fácil hablar de las cosas sin conocerlas. Nosotros tenemos unos estudios del agua. Utilizamos en España el doble del agua reciclada que se utiliza en Estados Unidos para los campos. Es decir, somos el doble de sostenibles que en Estados Unidos. En Baleares, el 96% del agua es un agua depurada. Y el estudio del agua lo deja bien claro. Los datos son los que son. Consumimos el 0,30% del agua que se consume en España, entera. No, pero es que el golf no quita agua a la agricultura. Son estigmas pero estoy muy tranquilo. La sostenibilidad del tema del agua del golf es clarísimo. Y hay que estar satisfecho.

Los dos presidentes departieron en SPORT sobre la actualidad del golf español y catalán / JAVI FERRANDIZ

Nogué: En los campos de golf en Catalunya ninguno consume un litro de agua de boca. Aquí casi todos los campos que pueden tienen agua depurada, consumen agua depurada. El que conoce el tema sabe que el trabajo se ha hecho bien.

¿Hay que acercar el golf a los más jóvenes porque la media de edad es alta no?

El golf lo juegan las personas de más edad, entre otras cosas, porque es un deporte que puedes practicar a mayor edad. Eso es un plus. Ningún otro deporte lo tiene. Esa es la singularidad del golf. Pero ya hemos detectado que ya hay padres que al darse de alta dan también a sus hijos. Uno de los torneos que más jugadores mueven es el Campeonato de España Infantil, alevín y benjamin, Y es un espectáculo ver a los niños todos están preocupados por competir. Ese campeonato se llama Juan Antonio Andreu, que fue el presidente de la Federación Española, el único presidente catalán que ha sido presidente de la Federación Española.

El golf lo juegan personas de más edad, entre otras cosas, porque es un deporte que puedes practicar a mayor edad. Eso es un plus. Ningún otro deporte lo tiene. Esa es la singularidad del golf

El golf amateur, su principal preocupación

¿Le preocupa más los profesionales o el golf amateur?

El golfista amateur debe ser nuestra preocupación principal, porque nadie puede pasar a profesional sin haber sido previamente amateur, eso está claro. Nos preocupa muchísimo el deporte profesional, hasta tal extremo, que hemos creado una beca de hace ya unos años, que es el ‘Pro Spain’, donde se ha incorporado recientemente y cosa que agradezco a José Maria Olazábal y es para ayudarles en el tránsito de los buenos amateur a profesionales. En Catalunya hay muchos golfistas catalanes, como recientemente Quim Vidal que acaba de ganar y está en el programa, al igual que Eduard Rousseau. Es un salto muy grande de acabar los estudios universitarios a hacer el salto profesional. Sin esta ayuda sería casi imposible. Y además no es solo un tema económico, el económico ayuda pero es lo de menos. Es el tema de conseguirles invitaciones para poder jugar torneos que dan puntos para pasar del Alps al Challenge, o del Challenge al DP World Tour.

El presidente, Juan Guerrero-Burgos agradeció a SPORT la oportunidad de hablar del golf español / JAVI FERRANDIZ

¿Cree que nos faltan más mujeres en los grandes circuitos?

Yo soy un fan del deporte femenino, pero no por cuestión de cuota. Yo he ido a los europeos con las chicas y me siento muy feliz por el éxito reciente de Carla Bernat en el Masters Femenino, es una grandísima noticia para el golf femenino español. Creo que hay que apoyar mucho al deporte femenino porque en el paso a ‘pro’ la diferencia es enorme. No sé por qué. Las chicas se pierden un poco. ¿Por qué? Unos te dicen que los premios son diferentes. Luego creo que la evolución de las chicas es distinta a la de los chicos, la evolución mental, me refiero. Cuando ellas van a Estados Unidos les interesan más los estudios, les interesa más la formación que a los chicos. Es un conjunto de factores. Tenemos grandes jugadoras, pero no hemos terminado de romper.

¿Le gustaría que menos jóvenes jugadores se fueran a Estados Unidos ?

Bueno, yo creo que el tema de Estados Unidos es un paso formativo. Vienen las universidades y fichan a las jugadoras españolas porque saben que llegan bien formadas deportivamente. Luego los padres también quieren que vayan. Hay mucha gente que no llega al 'top' y tiene una salida paralela. De hecho, porque saben que vienen preparadas. Pero nosotros les estamos muy agradecidos a todos porque luego los grandes campeonatos amateurs son los europeos y el mundial y vienen a jugar el Europeo de julio. El golf amateur está a un gran nivel en España. Porque hay muchos campeonatos, se juega, se compite. Ese salto profesional es más complicado.

David Puig no tuvo problema de dar el salto de la universidad a profesional del LIV…

David Puig es un producto puramente genuino catalán como lo han sido también jugadores del nivel de Pablo Larrazábal o Adri Arnaus, por citar algunos y que han truinfado en el Tour. Sin duda, David es un jugador especial. Porque llegar arriba también es muy difícil. La competencia masculina es cruel y destacar en el LIV tiene mucho mérito siendo tan joven.

El golf mundial, mejor unificado

¿Cree que mejor sería una unificación del LIV Golf y el PGA Tour?

Yo siempre digo lo mismo y a lo mejor estoy equivocado, pero es que estoy convencido de ello. El punto uno es que todo dinero que venga al bolso es bienvenido. Eso es indiscutible. Y también de dónde venga. Si nos quedamos con hipocresías de este tipo yo creo que hay gente que lo piensa honestamente pero entonces cerramos el deporte. El deporte profesional maneja mucho dinero y coge el dinero de donde viene. Y punto dos. Yo creo que el LIV podría haber entrado de manera un poco más amable. Se ha producido una confrontación evidentemente donde hay tintes personales. Los jugadores americanos que han sido fieles a la PGA Tour cuando se sientan juntos, dicen sí, sí, pero este tiene una pasta que yo no tengo. El tema económico, evidentemente, importa. Esas cosas que parece que no son importantes en las negociaciones se arreglan con más dinero, así lo veo.

La subdirectora, Iulene Servent, saluda al presidente Juan Guerrero-Burgos / JAVI FERRANDIZ

¿Cree que le ha hecho daño a John Ram irse al LIV Golf?

Yo no creo que a Rahm le haya hecho daño porque en la parte que yo lo conozco es un competidor puro como Puig, pero a la bestia. Asesino total. O sea, lo que quiere es ganar. Yo creo que si él se fue al LIV es porque pensaba que iba a haber un acuerdo rápido, y quería probar otra cosa porque era joven y decir, oye, aprovechando esto voy a probar este nuevo circuito y luego no lo sé, pero él no se mueve solo por dinero. ¿Y se va a beneficiar, cree de la unión de los dos circuitos? Yo creo que sí, claramente.

Yo no creo que a Rahm le haya hecho daño irse al LIV porque en la parte que yo lo conozco es un competidor total. O sea, lo que quiere es ganar. Yo creo que si él se fue al LIV es porque pensaba que iba a haber un acuerdo rápido, y quería probar otra cosa porque era joven y decir, oye, aprovechando esto, voy a probar esto y luego no lo sé, pero él no se mueve solo por dinero

¿Esta división dónde ha perjudicado especialmente?

Lo que más me me preocupa es que ha bajado notablemente la audiencia del golf en el mundo. Yo, por ejemplo, ¿por qué veía el PGA? Porque ya conocía los campos. O sea, cuando está jugando el ‘player’ y conoce los campos. En el LIV la mayoría no los conozco. Y luego este sistema de jugar en diferentes hoyos es un poco liante. No sube ni baja nadie tampoco. La presión deportiva no existe.

La Ryder Cup en Girona, muy cerca

¿Qué falta para que tengamos la Rider Cup en Girona?

Ramon Nogué: Yo creo que muy poco. Ahora se ha cogido la dirección buena. Nosotros, como Federación Catalana, tenemos que estar muy agradecidos a la española por la paciencia que ha tenido. Creo que ahora Generalitat está de nuestro lado. También el apoyo del Consejo Superior de Deportes desde el principio. Y que ahora queda firmar unos contratos con un papeleo grandioso. Me parece que entran en juego hasta ocho ministerios y a las últimas reuniones que ha habido ya son directas junto a la Generalitat con el apoyo de personas privadas y relacionadas con el golf. Es fantástico. Y creo que si todo funciona como ahora, pues, tendremos Ryder.

Nogué: Yo creo que queda muy poco para poder confirmar la Ryder en Girona. Ahora se ha cogido la dirección buena. Como Federación Catalana, tenemos que estar muy agradecidos a la española por la paciencia que ha tenido. Ahora queda firmar unos contratos con un papeleo grandioso pero si todo funciona como ahora, pues, tendremos Ryder

¿Y podría darnos una fecha aproximada para tener la oficialidad?

Ramon Nogué Sí, lo interesante sería que se anunciara antes del Open Championship, esa la idea. Ha costado bastante pero todo está encaminado definitivamente.

Juan Guerrero-Burgos charla en SPORT junto al presidente y amigo de la Catalana, Ramon Nogué / JAVI FERRANDIZ

¿La vio peligrar en algún momento?

Nogué: Peligrar no lo sé, pero hemos tenido momentos duros. Ahora se ha metido en la directa y debe ser definitivo. Si me preguntas si el cambio político ha sido fundamental, yo creo que sí.

¿Que significará esta Ryder para Girona y España?

Será un impacto brutal y esto va a durar muchos años. Hay gente que sigue yendo a jugar a Valderrama porque no lo conoce. Yo creo que ahora va a tener más impacto porque ahora mismo hay una atención creciente por el golf. Digamos, no es un problema del número de federados, pero no había tanta televisión, ni tantos medios, ni tanta prensa. Aprovecho para darle la gracia a SPORT porque sin la difusión de los medios de comunicación del golf estaríamos todos muertos. El impacto que va a tener Camiral en el golf catalán y español va a ser impresionante.

Y espera con jugadores españoles también...

Por supuesto, esperemos que tengamos jugadores españoles en esa Ryder que daría un realce más grande a la competición. El objetivo sería el Jon Rahm y alguno más como podría ser el propio Puig, ¿por que no?.