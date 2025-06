De indiscutible éxito se podría calificar la Gala del 35 aniversario de la fundación de la Asociación Catalana de Periodistas Jugadores de Golf (ACPJG), ‘PeriodistasGolf’, que acogió las magníficas instalaciones de las Caves Vallformosa, en Vilobí del Penedés

Alrededor de un centenar de asistentes, entre socios, ex deportistas, dirigentes deportivos, directores de campo y personalidad invitadas, entre ellas la alcaldesa de la localidad, disfrutaron al máximo de una velada redonda en los jardines de las cavas, adecuados para la fiesta con la tradicional alfombra roja, el 'photocall', un escenario principal y muchas de ellas degustar, durante la cóctel-cena, una excelente variedad gastronómica y, ¡cómo no!, todo bien regado con los vinos y cavas producido por Vallformosa.

Gran éxito de la Gala de ‘PeriodistasGolf’ en Vallformosa / PeriodistasGolf

La asociación quiso reconocer a los ex deportistas profesionales que forman parte de la ACPJG y que ahora se dedican en su mayoría a labores de divulgación o de comentaristas a diferentes medios de comunicación. 'Campeones por naturaleza, golfistas por pasión', fue el lema que podría aplicarse a todos los que subieron al escenario como los ex tenistas Sergi Bruguera y Alberto Berasategui, los ex futbolistas Paco Martínez y Jordi Gonzalvo, los ex atletas Antonio Corgos y Alberto 'Lobito' Ruiz, el ex esquiador olímpico y ex fotoperiodista de SPORT, Antoni Campañá o los ex jugadores de baloncesto Manolo Flores y Ferran Martínez.

También hubo un agradecimiento a personalidades que destacan por su pasión por el golf y que han colaborado activamente a que PeriodistesGolf llegue en un excelente estado de salud a sus 35 años. Fueron nombrados miembros de honor y embajadores de la asociación personalidades como los doctores Antoni Trilla y Eduard Estivill, el impulsor de la PGA Catalunya Ángel Gallardo, el presidente recién reelegido de la Federación Catalana de Golf, Ramon Nogué, y Jordi LP, que además puso el colofón a una gran noche para el recuerdo.