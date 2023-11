Golf Sant Cugat decideix l'Interclubs Absolut de Catalunya als partits individuals

L'equip de Golf Sant Cugat va ser el més regular en les dues jornades de joc

Golf Sant Cugat s'ha proclamat campió de Catalunya Interclubs Absolut 2023 després d'acumular un total de 529 cops a les dues jornades de competició en el espectacular recorregut gironí de Torremirona Golf.

L'equip de Golf Sant Cugat, format per Carlota Carmona, Cameron Frimond, Eric Díaz, Jack Dixon-Hume, Ignacio Jiménez i Albert-Matias Sastre, va ser el més regular en les dues jornades de joc, amb Golf Terramar a la segona posició final, amb 534 cops. El club primer classificat Handicap va ser Golf Barcelona, amb 527 cops.

El torneig va arrencar amb la disputa de duels foursomes, on Golf Terramar va agafar el liderat gràcies als 155 punts sumats per la parella Genís Albertí-Erik Hedberg (76) i Ignacio de Pineda-Marià Ayora (79), encara que Golf Vallromanes i Golf Sant Cugat els seguien molt d'aprop amb 160 impactes.

L'últim pas

La resolució del torneig oficial de la FCGolf arribaria a la segona jornada competitiva, on es jugava de manera individual i comptaven les cinc millors targetes per club. I Aquí és on Golf Sant Cugat aconseguia la renda suficient per emportar-se la victòria i el campionat.

Eric Díaz signava la millor volta, l'únic jugador que va finalitzar sota par (71), amb el 73 de Cameron Frimond i Ignacio Jiménez, el 75 de Jack Dixon-Hume i el 77 de Carlota Carmona, per un total de 369 cops, que units als 160 del primer dia, els donava el triomf amb un total de 529 impactes.

Un gran Interclubs Absolut de Catalunya 2023 que tanca la temporada oficial de la FCGolf i que ja comença a preparar totes les competicions del 2024 que arrencaran el proper gener.