El golf español vive un inicio brillante de 2025

El jugador madrileño Alejandro del Rey abrió este domingo el casillero de victorias de jugadores españoles en los grandes circuitos como el DP World Tour, siendo su primer gran triunfo después de 69 intentos fallidos en su carrera profesional.

Una gran victoria para el jugador madrileño que en pocos días cumplirá 27 años, y que ha logrado dar un gran salto en la clasificación mundial después de mucho trabajo en los dos últimos años al que finalmente le llegó la recompensa.

“Es increíble. Estoy muy feliz. Honestamente, he estado trabajando muy duro durante los últimos dos años para volver a ganar torneos de golf y ser capaz de ponerme en posición de ganar un torneo de golf. Así que hacerlo a la primera oportunidad que me he dado sienta muy bien”, aseguró el madrileño.

Puig y Cantero, destacados

Aunque la gran victoria de del Rey eclipsó un tanto a otros dos jugadores que también han brillado en Ras Al Khaimah, como el joven barcelonés David Puig, que lograba un tercer puesto en solitario y también al asturiano Iván Cantero.

Para Puig, debutar como afiliado al DP World Tour y conseguir ese tercer puesto, que le supone ganar puntos de cara a la Ryder Cup, aunque posiblemente no llegue a sumar los suficientes, si puede suponer que Luke Donald, el capitán, se fije en el barcelonés. Además, con su tercer puesto, ya se mete entre los 100 mejores y casi se asegura una plaza en el PGA Championship.

Otro destacado fue Iván Cantero, que finalizó quinto, su segundo mejor resultado tras su tercera plaza en el ISPS Handa Championship, en Japón, el año pasado. Se coloca en el puesto 22º en la Race to Dubai y, sobre todo, se asegura ya más de media tarjeta de cara al año próximo.

ambién destacado el papel de otro catalán, Joel Moscatel, que cerraba el torneo en un excelente decimosexto puesto, su mejor actuación de la temporada y mostrando una línea ascendente en su primer año con la tarjeta del DP World Tour procedente del Challenge.