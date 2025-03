“El golf es un deporte muy complicado y es difícil de entender lo que te exige para ganar”

Nagore Martínez ganó el pasado domingo la Copa de la Reina en el RCG El Prat, uno de los torneos internacionales amateur más importantes de Europa. Con apenas 17 años ha sido campeona de España en todas las categorías y es una de las jugadoras con mayor proyección del golf español. Junto a Ivó Giner trabaja de manera incansable en Golf Sant Cugat, lejos del foco mediático. Solo le gusta jugar y marchará dentro de un año para vivir la aventura americana en la Universidad de Arizona.

¿Consideras que esta victoria en la Copa de la Reina es la victoria más importante hasta el momento de tu corta carrera?

Sin duda. Yo creo que llegaba bien preparada y en la final, a pesar de ir por detrás en el partido, traté de seguir igual, porque tampoco estaba jugando mal. La verdad era que estaba metiendo buenos putts.

Dejaste que fuera la otra jugadora la que descarrilara un poco…

La verdad es que jugar por hoyos a diferencia de hacerlo por golpes es la competición más dura del golf. A mí, sinceramente, no me gusta el matchplay porque pienso que es injusto.

Nagore logró el trofeo más importante de su carrera el pasado domingo, la Copa de la Reina / RFEG

¿Por qué prefieres el sistema tradicional?

Cuando juegas un medal, es igual durante todos los días donde demuestras tu regularidad y en matchplay te sale un día malo y no te da tiempo a recuperar tanto con el medal. En el sistema match play es salir y jugar con quien te toque. A veces afecta un poco la suerte del sorteo, un poco el cuadro, a veces la persona con quien te toque, pero bueno, tienes que estar preparada mentalmente y físicamente.

¿Apenas has finalizado este torneo y tu cabeza ya está en la siguiente competición?

Ahora voy a jugar el Internacional de España sub18 aunque ahora tengo que centrarme en los exámenes que aplacé por la Copa de la Reina. La verdad es que es muy complicado competir al máximo nivel y compartir los estudios. Solo lo digo por los viajes, por las concentraciones….

Organizarse es importante

¿Cómo lo llevas tú estudiar y competir al máximo nivel?

Siempre trato de organizarme lo mejor posible, saco el tiempo para entrenar y estudiar. Ahora mismo estoy en primero de bachillerato y todo se hace un poco más difícil porque la exigencia es mayor.

Ahora estás centrada en el golf aquí pero tengo entendido que ya tienes apalabrada tu marcha a la Universidad de Arizona….

Si, estoy muy motivada para empezar esa nueva etapa en el verano de 2026. Estuve allí viéndolo, tengo muchas ganas de ir. Serán cuatro años que pienso aprovechar jugando y estudiando aunque tengo claro que luego intentaré sacarme la tarjeta para ser profesional.

¿Cuánto tiempo dedicas a entrenar?

Cuando tengo que estudiar mucho, pues siempre intento venir dos horas o dos horas y media diarias. No intento saltarme ningún día cuando estoy en casa, y vengo a Golf Sant Cugat a trabajar junto a Ivó Giner. entre los viajes descanso un día y ya está.

¿Te ves jugando en los circuitos internacionales si sigues esta progresión?

Sí, yo creo que sí, pero también ya veremos orque todavía me falta recorrer un buen trecho, pero esa es mi intención después de la etapa universitaria.

La catalana se pasa entre dos y tres horas diarias entrenando su juego en Golf Sant Cugat / JAVI FERRANDIZ

¿A qué edad empezaste en jugar?

A los cinco añitos. Yo empecé a jugar en el campo de Golf Sant Joan, que ya no existe. Y luego ya me vine a Golf Sant Cugat donde me siento muy feliz.

'Vive' en Golf Sant Cugat

El club debe ser como tu segunda casa por las horas que pasas…

Pues sí, solo vengo aquí. Me gustaría mucho también quedar con mis amigas, pero tampoco puedo porque no tengo tiempo. Es difícil buscar tiempo para mí. Al final solo entreno y estoy más con mis amigas de golf que otra cosa.

¿No dejas de entrenar ni cuando llegan las vacaciones?

Si paro a veces, cuando salimos con mis padres cuatro o cinco días pero intento llevar siempre los palos por si acaso….

¿Jugar por equipos te motiva, cuando sales con el equipo nacional?

Sí, a mí me gusta mucho jugar por equipos. Y también me hace mucha ilusión cuando es por el club.

Un calendario diseñado de año en año

Tu calendario debe echar humo…

Está todo diseñado ya prácticamente desde el principio del año. Eso te ayuda un poco a saber dónde estás en cada momento

¿Qué parte del juego necesita más trabajo a tu juicio?

No, yo creo que en general bien, solo que entrenar más el juego corto alrededor del green. En el resto del juego creo que soy muy exigente y me siento cómoda.

Nagore comparte su tiempo entre estudiar y el golf, que le llena la vida y con el objetivo de ser profesional / JAVI FERRANDIZ

¿Te gusta ser muy perfeccionista con tus golpes?

Sí, sí, mucho, soy muy exigente en cada uno de ellos y a veces me cuesta sentirme satisfecha porque no he golpeado exactamente la distancia que tengo en la cabeza. Me exijo pero no me produce frustración, pienso ya en el siguiente golpe.

Esa frialdad que tienes siempre en el juego, sin perder nunca el control. ¿Es positivo, no?

Bueno, sí que estoy nerviosa en ocasiones, pero no se nota en el campo. Sobre todo en matchplay es bueno porque el rival no nota tu estado de ánimo.

¿Has recibido muchas felicitaciones desde el domingo?

Sí, mucha gente, pero la mayoría no sé quién es. Está bien recibir el saludo de la gente, significa que he logrado un torneo importante y lo saben.

Arizona, su destino universitario en un año

¿Por qué escogiste ir a Arizona?

La verdad es que recibí muchas llamadas de universidades norteamericanas pero al final solo fui a ver dos. Me decidí por Arizona por el clima, los campos y la entrenadora también, que me caía muy bien.

¿Saben tus compañeros que tienen una campeona de golf en clase?

Saben que juego al golf y a veces me preguntan, pero es que el el golf es un deporte muy complicado y a veces, difícil de entender y lo que exige para poder ganar. Se lo toman como que es muy fácil de prácticar así que ya no quieres ni entrar a discutir….

¿Crees que hay una buena generación de jugadoras?

Yo creo que tenemos un grupo de muy buenas jugadoras, pero hay pocas. Y luego de un año menos, también son algunas muy buenas.