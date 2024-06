El francés Théo Boulet logra un claro triunfo en el Aravell Golf Andorra Open by Creand

El francés de sólo 21 años, Théo Boulet, vive su mejor momento de juego en su incipiente carrera profesional después de imponerse este sábado en el Aravell Golf Andorra Open by Creand, con un total de 198 golpes (-15) en su segundo triunfo consecutivo en el Alps Tour.

Y es que el joven francés viene de imponerse dos semanas atrás en el 21º Open International de la Mirabelle d’Or, por lo que ya suma dos triunfos profesionales de manera consecutiva

El de Golf Chantilly se lleva el cheque de 5.800 euros y 6.525 puntos de la Orden del mérito que lo disparan al segundo puesto del ranking, con 15,531, solo superado por el segundo clasificado en Aravell, su compatriota, Benjamin Kedochim, que encabeza el ranking con 19.635

"Increíble ganar dos seguidos"

“Es increíble poder ganar eventos consecutivos, es increíble. Ya sabes, el objetivo siempre ha sido poder ganar, pero poder ganar 2 eventos seguidos es algo muy raro. No sucede a menudo a nivel profesional. Estoy muy feliz, eso demuestra que el trabajo que estoy haciendo está dando sus frutos”. dijo Boulet.

“Nada va a cambiar. Voy a seguir trabajando como lo he estado haciendo y, con suerte, la temporada continuará con una nota positiva. Obviamente el objetivo final sigue siendo el mismo, que es ascender al Challenge Tour, y ganar dos torneos me deja en una buena posición, sin embargo, la temporada no ha terminado, así que debo mantenerme concentrado”, aseguró.

En una última jornada del torneo marcada por la fuerte tormenta que llevó a parar el torneo durante dos horas y media, Boulet nunca vio peligrar su victoria, a pesar de los intentos del francés Benjami Kedochim (-13) junto al italiano Edoardo Giletta y Paul Margolis, que finalizaron a cuatro impactos del campeón (-11).

Sigot López y Rubén Lafuente, los mejores españoles

En los primeros puestos, destacar a los españoles Sigot López y Rubén Lafuente, que acabaron en un destacada quinta plaza, con un total de 203 golpes (-10). El madrileño ganaba muchas posiciones en la jornada final del sábado gracias a sus 65 golpes (-6) mientras que el gallego lograba acabar en esos puestos de honor con sus 69 impactos (-2).

Tras Sigot López y Rubén Lafuente, la representación española cayó hasta el undécimo puesto de Asier Aguirre –tercero el año pasado-, con -7 mientras Mario Galiano y Álvaro Fernandez Cabezuela lo hacían en el puesto decimocuarto, con -6.

El joven amateur de la FCGolf, Iván Ponsdomènech cerró el torneo en el puesto vigesimocuarto, con 209 golpes (-4), siendo uno de los mejores amateurs en el torneo, junto a Marco Florioli, noveno (-8) y el holandés Thom Hoetmer (-5).