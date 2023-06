El francés Prost, líder del Aravell Golf Open by Creand en una primera jornada incompleta

Firmó una espectacular vuelta de 62 golpes (-9) y abrió un hueco de dos impactos sobre su inmediato perseguidor, su compatriota Guillamoundeguy El andorrano Kevin Esteve es tercero junto a Mario Galiano (-5) a falta de completar cuatro hoyos tras la interrupción del juego por la mala climatología

El francés Mathieu Prost se situó líder del Aravell Golf Open by Creand, que arrancó este jueves en el recorrido de Aravell con 144 jugadores en liza y con una climatología cambiante, con sol y tormenta, que al final de la jornada no permitió completar el primer día de juego.

Prost firmó una espectacular primera tarjeta de 62 golpes (-9), gracias a 11 birdies y dos bogeys, que le dieron el control del torneo con tres golpes de renta sobre su compatriota Oihan Guillamoundeguy (-6) y el andorrano Kevin Esteve, buen conocedor del campo, que firmó 66 impactos (-5).

Todos ellos pudieron completar el juego y los problemas metereológicos llegaron con el turno vespertino. A las seis de la tarde se tuvo que interrumpir el juego debido a tormenta eléctrica y el juego ya no se reanudó al no mejorar las condiciones y con la caída del día. En ese turno de tarde, el español que llevaba mejor tarjeta era Mario Galiano, que había firmado un -5 a falta de completar los hoyos del seis al nueve.

Moscatel, el mejor español en completar los 18 hoyos

El ilerdense Joel Moscatel, que jugó en el turno de mañana, pudo completar los 18 hoyos de Aravell con 67 golpes (-4) que le situaron en la quinta posición provisional, a cinco golpes del líder. “He jugado bastante ordenado y me he encontrado cómodo”, decía Moscatel, que juega regularmente el circuito.

El ilerdense Joel Moscatel fue el mejor español con la primera jornada completa (-4) | ARAVELL GOLF

“Jugamos muchas semanas fuera y tener un torneo en Catalunya siempre es una alegría y no me lo iba a perder”, dice el español, que reconoce que “el campo estaba asequible a pesar del ‘rough’. Los greenes estaban receptivos pero al final hay que meter los puts para hacer algunas menos”, dijo el de Lleida.

Una de las novedades de este año es la presencia del profesional de golf adaptado Juan Postigo, que ha jugado este jueves su primera vuelta en Aravell Golf y ha sido todo un descubrimiento para el cántabro. “Me costó algunos bogeys al inicio” aunque se mostró encantado del club, que le ha recibido con los brazos abiertos.

Postigo, impresionado por el campo

“La verdad es que todo me venía de nuevo, y me ha sorprendido gratamente el recorrido y todas las instalaciones”, decía Postigo, que acabó con una vuelta de 77 golpes (+6), y que llegaba un poco cansado del último torneo del British Masters, en The Belfry, que finalizó este martes, y donde acabó quinto.

El profesional de golf adaptado, Juan Postigo, hizo su primera aparición en un torneo del Alps | ARAVELL GOLF

“Cuando me invitó Lara no me lo pensé y espero volver el año próximo con algún jugador más de nuestro circuito”, comentó el cántabro, ganador esta temporada de dos torneos del Tour y al que todavía le queda la vuelta de este viernes para disfrutar del campode l’Alt Urgell.

Tras el parón en Aravell debido a las malas condiciones climatológicas, el juego se reanudará a primera hora del viernes para completar la primera jornada y posteriormente se dará salida a la segunda, con la intención de poder completarla y realizar el corte del torneo