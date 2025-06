Espectacular arranque del Tenerife Women’s Open en Abama Golf

El Tenerife Women’s Open 2025 vivió este jueves una jornada inaugural vibrante con un nivel de golf excelso sobre la hierba de Abama Golf, en una primera vuelta que dejó espectáculo, birdies, y un liderato compartido entre dos nombres inesperados del circuito.

Por la mañana, la danesa Sofie Kibsgaard Nielsen fue la primera en marcar el ritmo con una sensacional tarjeta de 67 golpes (-5). Comenzó fuerte con birdie al hoyo 1 y, tras un tropiezo en el 4, enlazó una vuelta casi perfecta, con 17 greenes en regulación. Sumó birdies en el 7, 11, 13, 17 y 18 para situarse en lo más alto de la tabla. La danesa, que en 2023 se llevó tres títulos en el LET Access Series y ganó la Orden de Mérito del circuito, se mostró muy cómoda en un campo que premia el juego táctico y los golpes certeros con los hierros.

Ya en el turno de tarde, fue la irlandesa Lauren Walsh quien igualó la mejor vuelta del día con una ronda impecable de 67 golpes sin bogeys. Birdies al 10 y al 18 en los primeros nueve hoyos marcaron un inicio sólido, y en los segundos sumó tres birdies más al 1, 3 y 5 para cerrar una vuelta que confirma su excelente momento de forma. La jugadora de Dublín, aún sin victorias en el LET, se coloca como seria candidata al título en su búsqueda del primer trofeo.

El Tenerife Women’s Open 2025 reunirá en Abama Golf a las mejores golfistas del Ladies European Tour, / SPORT

Por detrás, a un solo golpe, quedó la inglesa Eleanor Givens (-4), gracias a una ronda inteligente y sin fisuras. Con cinco birdies y solo dos bogeys, firmó una sólida tarjeta de 68 y demostró estar en condiciones de pelear por su primera victoria en el circuito.

El golf español respondió a la altura, con diecisiete representantes en el field y varias en posiciones destacadas tras la primera jornada. Marta Martín, reciente ganadora del Tipsport Czech Ladies Open en 2024, fue la mejor española del día con una ronda de 70 golpes (-2) que la sitúa en sexta posición empatada con once jugadoras más.

"Es una suerte inmensa"

"Venía con bastante desconfianza por una lesión en el cuello, pero esta semana en casa me ha servido para recuperar sensaciones. Hoy he disfrutado muchísimo, he vuelto a encontrarme en el campo y todo ha fluido. El campo es exigente, y los greenes te obligan a pensar cada golpe. Tienes que estar en la zona correcta o puedes acabar con dos o tres putts sin darte cuenta", explicaba la madrileña, visiblemente emocionada por volver a competir en un torneo de este nivel en suelo español. "Poder jugar aquí en Tenerife, rodeada de mi familia, en este entorno, es una suerte inmensa. Me siento arropada, y eso también empuja".

A un golpe de ella, con -1, terminaron Ana Peláez y Blanca Fernández, que mostraron solidez desde el tee y buen control de greenes para acabar dentro del top-20. Mimi Rhodes, líder de la Orden de Mérito, firmó -2, mientras que Luna Sobrón y María Hernández terminaron al par del campo, manteniéndose cerca de las posiciones de privilegio.

Por su parte, Harang Lee y Clara Moyano (+2), junto con Carmen Alonso, Amaia Latorre, Emma Cabrera-Bello y Marta Sanz (+3), buscarán mañana mejorar sus vueltas para acercarse a las posiciones de cabeza y pasar el corte en una jornada decisiva.