La coreana Shin toma el mando del Open Británico Femenino

La coreana Jiyai Shin, que abrió con dos rondas de 71golpes (-1) en los primeros dos días en Open Británico Femenino en Escocia, hizo un gran movimiento el sábado para liderar con un total de siete bajo par el torneo en el Old Course de Saint Andrews.

Shin, que ganó las ediciones de 2008 y 2012 de este torneo, tuvo un comienzo brillante con birdies consecutivos en los primeros dos hoyos antes de perder un tiro en el tercero. Tres birdies seguidos en los hoyos siete, ocho y nueve pusieron a la jugadora de 36 años en la contienda antes de hacer otro en el hoyo 12.

“He jugado al golf durante mucho tiempo, esta es mi tercera vez en St Andrews”, dijo Shin, que cuenta 64 victorias en todo el mundo. “Tengo mucha experiencia en campos tipo links y con un viento no tan fuerte, pero me he sentido cómoda”, aseguró

Vu, en la segunda plaza

La campeona defensora Lilia Vu se encuentra en el segundo lugar, a solo un golpe detrás de Shin gracias a un birdie en el último hoyo. La estadounidense firmó una ronda de 71 (-1) que incluyó cinco birdies, un doble bogey y dos bogeys para estar a una distancia cercana con 18 hoyos restantes por jugar.

La número uno del mundo Nelly Korda, que lideró en la mitad del recorrido, tuvo un día más complicado y logró una ronda de 75 (+3) para caer al tercer lugar con cinco bajo par.La tres veces ganadora del LET tuvo un doble bogey y cinco bogeys en su tarjeta de puntuación junto con cuatro birdies, incluido uno en el último hoyo, para quedar a solo dos golpes del líder Shin.

Nelly Korda charla con su caddie durante la tercera vuelta en Saint Andrews / LET

"Es bueno terminar con un birdie, pero no fue el mejor de los días", dijo Korda. "Fue bueno ver que uno entrara, apenas entró, pero después de hacer dos bogeys en los primeros dos hoyos, fue bueno recuperarse con un birdie.

Por su parte, la mejor española en la clasificación es Carlota Ciganda, que gracias a una vuelta de 70 golpes, subió 34 puntos en la clasificación para ocupar el puesto 34, con 218 golpes (+2).