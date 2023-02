Charles Howell III, primer ganador de la temporada 2023 en el LIV Golf

Logró una victoria arrolladora en Mayakoba, con una ronda final de 63 golpes para ganar con un margen de cuatro impactos Sergio García fue el mejor español, en el puesto 26, al par; David Puig acabó tercero por equipos con Torque

Charles Howell III se llevó la victoria del día final del LIV Mayakoba, con cuatro golpes sobre Peter Uihlein. El americano también llevó a su equipo (Crushers GC) a un arrollador triunfo sobre los campeones defensores de 2022, 4Aces GC.

Howell III terminó con la mejor ronda del torneo, firmando una tarjeta con 8 increíbles birdies para un 63 libre de bogeys, terminando el torneo con 16 bajo par. La experiencia de haber jugado el pintoresco campo El Camaleón en Mayakoba desde el 2007 tuvo relevancia para el jugador de 43 años.

El campeón individual de LIV Mayakoba, dijo: “He jugado muchos eventos aquí, y he visto muchas cosas locas pasar en cada uno de estos hoyos. Nunca estás cómodo ahí afuera. He jugado muchos torneos de golf en mi vida así que lograrlo en esta competecición, y pararme con estos chicos (DeChambeau, Casey and Lahiri) es mucho más de lo que alguna vez hubiera podido soñar. Estoy extremadamente agradecido”, dijo el estadounidense que se llevó un cheque de cuatro millones de dólares.

Victoria también por equipos

Su última victoria llegó en 2018 y antes de eso, fue en 2007 la última vez que levantó un trofeo. No sólo logró la victoria individual, sino que también llevó a su equipo Crushers GC, formado por el capitán Bryson Dechambeau, Paul Casey y Anirban Lahiri, a su primera victoria.

Crushers, liderado por Bryson DeChambeau, fue el mejor equipo en Mayakoba | LIV GOLF

Respecto a la participación española, el castellonense Sergio García fue el mejor clasificado, en el puesto, 26. Por detrás, el madrileño Eugenio López Chacarra, en el puesto 29, con 214 golpes, mientras que David Puig finalizaba en el 39, con 218. Por equipos, David Puig acabó en la tercera plaza con su equipo Torque, liderado por Sebastián Muñoz, Mito Pereira y Joaquín Niemann.

El primer evento de la liga LIV Golf League en este año tuvo lugar en México, vio 48 jugadores y 12 nuevos o mejorados equipos competir por primera vez en 2023 con ambas categorías ganadoras; individuales y por equipo. La siguiente parada de LIV Golf League será en Tucson, Arizona del 17 al 19 de marzo.