Carlota Ciganda emula a Seve

La heroína del combinado europeo en la Solheim Cup, cuyo último punto recordó al de Ballesteros en 1987, ya es considerada la mejor jugadora española de golf y toda una referente del deporte nacional A la pamplonesa, tras sus cuatro coronas Solheim, sus dos LPGA Tour y sus seis Ladies European Tour, tan solo le falta “ganar un grande”

Arantxa Sánchez Vicario, Gemma Mengual, Mireia Belmonte, Blanca Fernández Ochoa, Edurne Pasabán, Teresa Perales o Carolina Marín. A esa lista de mujeres, entre otras, quiere acceder, si es que no lo ha hecho ya, Carlota Ciganda, como referente del golf nacional.

La deportista pamplonesa es considerada la mejor golfista española de todos los tiempos. Y no es para menos. Ciganda fue la heroína del combinado europeo en la Copa Solheim. Tras ganar sus cuatro partidos y ser decisiva al lograr el último punto, permitió a Europa conquistar su tercera Jarra de Cristal consecutiva, al igualar a 14 con Estados Unidos y ser defensora del título. Un último punto para Europa que emulaba el ya logrado en su día por Severiano Ballesteros (en 1987) y Cañizares (en 1989).

Una carrera profesional para la historia, la de Carlota Ciganda, fue culminada este fin de semana en tierras españolas. La única representante del país tuvo una actuación sobresaliente durante todo el torneo, pese a no ser elegida para jugar en la mañana del primer día del campeonato. Tras no fallar en ningún partido y lucirse en el momento decisivo, alcanzó sus cuatro coronas Solheim en seis participaciones desde que debutase en Colorado 2013.

Después de ver como su rival igualaba los tres hoyos de ventaja que tenía, cuando llegaba el renacer de una Nelly Korda, número 3 del mundo, que parecía superarla, un maravilloso segundo golpe en el hoyo 16 aseguró el ‘birdie’ para la navarra y volvió a ponerla con ventaja; y con un ‘putt’ a bandera descontó otro golpe en el par tres del 17. Europa ya celebraba su empate-victoria y Carlota recibía los abrazos y elogios de sus compañeras, de su equipo y del rey de España Felipe VI.

Entre el fútbol, la pelota vasca y el golf

Nadie podría haber imaginado que una chica con pasión por el fútbol terminase convirtiéndose en leyenda del golf. Y es que Carlota Ciganda, sobrina del ‘Cuco’ Ziganda, practicaba en el pasado hasta tres deportes diferentes, incluida la pelota vasca.

Nacida en Pamplona el 1 de junio de 1990, se enamoró del golf a los cinco años, animada por su padre. Ya como profesional, desde mayo de 2011, logró en su primera temporada completa el premio a Rookie del Año y la Orden de Mérito. Carlota ha conquistado dos LPGA Tour (en 2016 en Corea del Sur y en México) y seis LET (Ladies European Tour), en Países Bajos y China en 2012, en Alemania en 2013 y en España en 2019, 2021 y 2022.

Un ‘Major’ para coronarse

Ahora, su próximo objetivo es conquistar uno de los grandes de la LPGA, algo que todavía se le resiste, con un tercer lugar (en cuatro ocasiones) como mejor posición, la primera vez en el US Open 2018, y diez ‘top-10’. “No lo voy a poder olvidar en toda mi vida. Lo he ganado todo aquí, pero me falta un grande, sólo me queda ganar un grande”, comentaba Carlota Ciganda en plena euforia.

Tras la victoria europea, valoró el torneo realizado: “Nunca me había imaginado que jugaría una Solheim Cup en España, tampoco que jugaría seis veces esta competición. Estoy muy contenta, ha sido una semana increíble, no puedo agradecer lo suficiente todo el apoyo que he recibido de la gente, mi familia, amigos, todo el mundo que ha venido. Ha sido una semana que nunca voy a olvidar”.

“Jugar la Solheim Cup en España ha sido una experiencia increíble. Ha sido con Europa y, obviamente, no hay nada como esto. Jugar en España, delante de tu gente, oír mi nombre todo el rato, que coreen mi nombre, ha sido todo realmente increíble, muy especial y algo que nunca olvidaré”, insistió.

Para Carlota, la clave fue “cuando Suzann vino a mí en el hoyo 16. La vi y me dijo: ‘Tú estás hecha para esto. Simplemente disfruta, juega bien delante de tu país y acábalo’. Luego hice dos golpes increíbles”.