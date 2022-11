Carlota Ciganda no se da tregua en el Andalucía Costa del Sol Open de España

La jugadora navarra completa una gran primera jornada en Villa Padierna con una vuelta de 67 golpes (-6), sólo superada por la inglesa Cara Gainer (-7) Azahara Muñoz y Nuria Iturrioz no pierden de vista la parte alta de la clasificación (-4)

El Andalucía Costa del Sol Open de España ha empezado como se esperaba, con la Armada Española espoleada por el hecho de jugar en España y olvidando que la temporada ha sido muy larga.

Del grupo de españolas ha destacado especialmente Carlota Ciganda, quién ha demostrado una vez más que no va de farol cuando dice que le encanta jugar en su país y que ese hecho le motiva especialmente. Y la mejor prueba de ello es la vuelta con la que la golfista navarra ha despachado el recorrido de Alferini Golf, en Villa Padierna.

Carlota empezó el recorrido con cinco pares seguidos, como si estuviera analizando a su rival, hasta que en el hoyo 6 firmó su primer birdie, al que le siguió otro en el hoyo 8. Sin embargo, en la segunda vuelta deshizo todo el camino andado al entregar un doble bogey en el hoyo 10.

Autentico ciclón

Ese resultado, lejos de desanimarla, desató un auténtico ciclón que se inició en el hoyo 13 y no acabó hasta el hoyo 18, con una fantástica secuencia de seis birdies que se tradujo en un total de 67 golpes (-6), tarjeta que sólo pudo superar la inglesa Cara Gainer, primera líder del torneo.

Las dos suecas que optan a la 'Race to Costa del Sol' Maja Stark y Linn Grant, en la primera vuelta | LET

“Creo que este es un campo que requiere mucha paciencia. Lo importante es mantener la tranquilidad y estoy muy contenta de cómo contenta por cómo he peleado y luchado en los momentos complicados”, resumió Carlota Ciganda.

Los aficionados que se dieron cita en Villa Padierna también pudieron disfrutar del juego de las suecas Linn Grant y Maja Stark, quienes compartieron partido con Carlota Ciganda y están inmersas en su particular duelo por llevarse la 'Race to Costa del Sol'. De momento, la primera consigue una ligera ventaja al firmar 68 golpes (-5), uno menos que su compatriota.

Azahara Muñoz y Nuria Iturrioz no pierden comba

Antes de que Carlota Ciganda cerrara su gran partido, Nuria Iturrioz y Azahara Muñoz mostraron su candidatura al título con sendas vueltas de 69 golpes (-4).

En el caso de la mallorquina, no se dejó desanimar por un doble bogey en el hoyo 15 que definió como “un error tonto” y que enmendó de la mejor manera posible, con seis birdies, para una vuelta en la “que me ha pasado de todo pero en la que también he tenido un poco de suerte, así puede estar contenta. He convertido bastantes putts y me encuentro bien”.

En cuanto a la malagueña, una de las estrellas locales, se mostró muy regular, con un solo bogey y una buena racha con cuatro birdies en cinco hoyos (15, 15, 16 y 17), además del logrado en el hoyo 4.

Un resultado que no le sorprendió porque “he estado entrenando bastante bien. No sabía muy bien cómo me iba a encontrar pero una vez que he empezado a jugar, la adrenalina ayuda bastante. Me he sentido muy bien en el campo y le he pegado muy bien a la bola, así que no puede estar más contenta”.

Desparpajo amateur

Tras las tres mejores españolas de la jornada, aparecen en lo alto de la clasificación otras tres golfistas que no paran de asombrar allá donde van, tanto por su juego como por su condición de amateur.

Cayetana Fernández y Carla Tejedo concluyeron con idénticas vueltas de 70 golpes (-3) y a sólo un golpe se encuentra Paula Martín, en lo que se prevé que sea una bonita lucha por la primera edición de la Copa Celia Barquín, el premio creado para recordar a la malograda golfista y que premiará a la mejor jugadora amateur de este Andalucía Costa de Sol Open de España.