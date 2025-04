Carla Bernat hace historia: ¡campeona del Masters de Augusta!

La castellonense Carla Bernat hizo historia este sábado al coronarse campeona del Masters de Augusta Amateur. A sus 21 años, se convirtió en la primera española en conseguir el mayor torneo de aficionadas, después de firmar tres rondas consecutivas con una tarjeta de 68 golpes, cuatro bajo par.

La golfista española se suma a grandes nombres como los de Severiano Ballesteros, José María Olazábal, Sergio García y Jon Rahm, que también lograron conquistar uno de los torneos más históricos del mundo.

"Es increíble. Me siento como si estuviera en la luna. Sabía que el torneo empezaba a partir del hoyo 10", comentaba Bernat, que quiso tener un detalle con Sergio García, ganador también en Augusta. "Él ya ganó aquí y me ha dado siempre muchos consejos. Me hubiese gustado que estuviera aquí, pero bueno ahora está jugando y la semana que viene estará aquí en el Masters". Sus principales rivales fueron la estadounidense Asterisk Talley terminó segunda con un acumulado de once bajo par, mientras que Lottie Woad acabó en la tercera plaza con un total de nueve bajo par.

La castellonense está desarrollando su carrera en la Liga Universitaria de Estados Unidos. Jamás una española había quedado en el podio, y menos todavía campeona. El mejor resultado antes de Bernat había sido una cuarta posición, lograda por Cayetana Fernández en 2023.

Varias representantes españolas

En esta edición, Carla Bernat no fue la única golfista que representó a España. También lo hicieron Andrea Revuelta, que terminó cuarta con un total de -8, Carolina López Chacarra, quedando novena con un acumulado de seis bajo par y Paula Martín acabó decimoctava, con un total de -1.

El Masters de Augusta femenino amateur se celebra desde el año 2019. Una propuesta que busca un mayor protagonismo de las mujeres en el mundo del golf. Con tan solo seis años de vida, este torneo ya ha visto a una golfista española en lo más alto.